Ebookers verschwindet morgen aus der Schweiz – was jetzt mit Buchungen passiert

Panorama

Nach vielen Jahren zieht sich Ebookers aus der Schweiz zurück. Ab dem 2. September sind keine neuen Buchungen mehr möglich. Doch was passiert mit bereits gebuchten Reisen und BONUS+-Guthaben?

Gleichzeitig endet auch das Treueprogramm BONUS+ mit seinen bisherigen Vorteilen. Wer bereits eine Reise über Ebookers gebucht hat, muss deshalb allerdings nicht in Panik geraten. Bestehende Buchungen bleiben auch nach dem Rückzug der Plattform gültig.

Was passiert ab dem 2. September mit Ebookers-Buchungen?

Ab dem 2. September nimmt Ebookers in der Schweiz keine neuen Buchungen mehr an. Das betrifft nicht nur Hotels, sondern auch Flüge, Mietwagen, Reisepakete und Aktivitäten. Bei Hotelbuchungen werden Nutzerinnen und Nutzer künftig zu Hotels.com weitergeleitet. Beide Marken gehören zum US-Reisekonzern Expedia Group.

Bereits bestehende und bevorstehende Reisen sollen durch das Aus von Ebookers in der Schweiz nicht beeinträchtigt werden. Kundinnen und Kunden können zudem weiterhin auf ihre Reiseübersicht bei Ebookers zugreifen. Bestehende Buchungen können bei Bedarf weiterhin geändert oder storniert werden.

Erst 30 Tage nachdem alle gebuchten Reisen abgeschlossen und die Leistungen erbracht worden sind, soll der Zugriff auf die Buchungshistorie sowie die Schweizer Ebookers-Website und App geschlossen werden.

Wichtig ist zudem eine Einschränkung für Reisen, die in den vergangenen Monaten neu gebucht wurden: Buchungen, die zwischen dem 12. Juni und 2. September 2026 über Ebookers abgeschlossen wurden, müssen spätestens am 1. November 2026 beendet sein.

Das passiert mit dem BONUS+-Guthaben

Auch für Mitglieder des BONUS+-Programms bringt der 2. September eine wichtige Änderung. Bis zu diesem Datum können Kundinnen und Kunden ihre BONUS+-Prämien bei Ebookers in der Schweiz noch sammeln und einsetzen. Danach endet das Programm.

Vorhandenes Guthaben verfällt allerdings nicht einfach. Wer am 2. September noch BONUS+-Guthaben besitzt, erhält den entsprechenden Wert automatisch als Gutschein für Hotels.com. Die Gutscheincodes sollen bis zum 9. September an die bei Ebookers hinterlegte E-Mail-Adresse verschickt werden.

Ein Gutschein kann einen maximalen Wert von 300 Franken haben. Ist das vorhandene BONUS+-Guthaben höher, stellt Ebookers mehrere Gutscheine aus.

Allerdings gibt es Einschränkungen: Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden und pro Buchung lässt sich nur ein Gutschein einlösen. Steuern und Gebühren können damit nicht bezahlt werden.

Ebookers-Konto wird nicht zu Hotels.com übertragen

Wer bislang ein Ebookers-Konto besitzt, erhält zudem nicht automatisch ein entsprechendes Konto bei Hotels.com.

Ebookers weist darauf hin, dass die bestehenden Accounts nicht übertragen werden. Wer künftig Hotels.com nutzen möchte, kann dort ein neues Konto erstellen.

Warum sich Ebookers aus dem Schweizer Markt zurückzieht, hat das Unternehmen bislang nicht näher begründet.

Der Rückzug beschränkt sich zudem nicht allein auf die Schweiz. Die Marke verschwindet auch aus weiteren verbliebenen europäischen Märkten.