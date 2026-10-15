Panorama

Der österreichische Jazzmusiker Dieter Glawischnig ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der langjährige Chefdirigent der NDR Bigband hinterlässt in Hamburg ein bedeutendes musikalisches Erbe.

Der Pianist, Komponist und Hochschullehrer Dieter Glawischnig ist tot. Der gebürtige Grazer galt als Wegbereiter des Free-Jazz und hatte sich vor allem durch seine Arbeit mit der NDR Bigband einen Namen gemacht.

Woran ist Dieter Glawischnig gestorben?

Dieter Glawischnig starb am 1. Oktober 2026 im Alter von 88 Jahren in einem Grazer Spital, wie Ö1 unter Berufung auf seine Familie berichtet. Öffentlich bekannt wurde sein Tod knapp zwei Wochen später. Eine genaue Todesursache geht aus den bisherigen Medienberichten nicht hervor.

Dieter Glawischnig prägte die NDR Bigband über Jahrzehnte

Glawischnig wurde am 7. März 1938 in Graz geboren und entdeckte bereits als Kind seine Leidenschaft für Musik. Er studierte unter anderem Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie und gehörte später zu den Wegbereitern des österreichischen Free-Jazz. Zudem war er an der Gründung des Grazer Jazzinstituts beteiligt.

1973 übernahm er in Hamburg die Leitung der damaligen NDR-Studioband. Ab 1980 entwickelte er das Ensemble als Chefdirigent zu einer international angesehenen Jazzformation weiter. Bis 2008 stand er an der Spitze der NDR Bigband und arbeitete mit renommierten Musikern wie Chet Baker, Al Jarreau und McCoy Tyner zusammen.

Neben seiner Tätigkeit als Dirigent engagierte sich Glawischnig für die musikalische Ausbildung. 1985 gründete er gemeinsam mit dem damaligen Hochschulpräsidenten Hermann Rauhe den Jazzstudiengang an der HfMT Hamburg. Dort war er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2003 als Professor tätig.