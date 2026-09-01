Dieser kleine Pfeil im Auto löst ein Problem, das fast jeder Autofahrer kennt

Panorama

Bei vielen Autos beantwortet ein unscheinbarer Pfeil im Cockpit eine immer wieder auftauchende Frage. Besonders nützlich ist das bei Mietwagen und geliehenen Fahrzeugen.

Wer ein fremdes Auto tanken muss, steht schnell vor einem alltäglichen Problem: Die Zapfsäule ist erreicht, doch die Tanköffnung liegt auf der anderen Seite. Statt auszusteigen und nachzusehen, lohnt sich ein Blick auf die Tankanzeige. Dort findet sich bei vielen Fahrzeugen ein Hinweis, den man leicht übersieht.

Tanken: Das bedeutet der Pfeil an der Tankanzeige

Neben dem Zapfsäulen-Symbol ist häufig ein kleiner Pfeil oder ein Dreieck abgebildet. Seine Spitze weist auf die Seite, an der sich die Tanköffnung befindet.

Zeigt sie nach rechts, liegt der Tankdeckel rechts am Fahrzeug. Weist sie nach links, ist er auf der linken Seite. Damit lässt sich bereits bei der Einfahrt zur Tankstelle erkennen, wie das Auto zur Säule stehen sollte.

Nicht bei jedem Auto gibt es den Hinweis

Der Pfeil gehört nicht bei allen Fahrzeugen zur Tankanzeige. Fehlt er, lässt sich die Position der Tanköffnung nicht zuverlässig am Zapfsäulen-Symbol ablesen.