Diesel und Benzin in Österreich: So billig ist Tanken hinter der Grenze aktuell

Panorama

Die Preisunterschiede beim Tanken in der Schweiz und in Österreich sind derzeit gross. Wie günstig sind Benzin und Diesel aktuell im Nachbarland?

Die Treibstoffpreise in der Schweiz sind zuletzt erneut gestiegen und bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau. In Österreich sind Benzin und Diesel dagegen deutlich günstiger. Für Autofahrerinnen und Autofahrer in Grenznähe kann sich ein Tankstopp im Nachbarland deshalb lohnen.

Tanken in der Schweiz: So viel kosten Benzin und Diesel aktuell

Die Treibstoffpreise in der Schweiz sind zuletzt wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Touring Club Schweiz (TCS), gültig seit dem 15. August 2026, kostet ein Liter Bleifrei 95 im Durchschnitt 1.97 Franken. Für Bleifrei 98 werden 2.08 Franken fällig. Diesel kostet im Durchschnitt 2.22 Franken.

Damit bewegen sich die Preise weiterhin auf einem hohen Niveau. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar 2026 haben sich Benzin und Diesel um rund 17 bis 24 Prozent verteuert. Die Rekordstände aus dem Jahr 2022 werden allerdings noch nicht erreicht. Damals kostete Bleifrei 95 zeitweise mehr als 2.30 Franken pro Liter. Wie viel Autofahrerinnen und Autofahrer tatsächlich bezahlen, kann allerdings je nach Region und Tankstelle variieren. Der TCS ermittelt seine Durchschnittspreise anhand von Stichproben.

Aktuelle Preise für Diesel und Benzin in Österreich

Deutlich weniger zahlen Autofahrer derzeit in Österreich. Nach den jüngsten verfügbaren Durchschnittspreisen des ADAC vom 14. August 2026 kostet ein Liter Bleifrei 95 in Österreich 1,72 Euro. Für einen Liter Diesel werden durchschnittlich 1,97 Euro fällig.

Beim Vergleich mit der Schweiz spielt auch der Wechselkurs eine Rolle, der Schwankungen unterliegt. Am 17. August entsprach zum Zeitpunkt der Abfrage ein Euro rund 0.94 Franken. Umgerechnet kostet ein Liter Bleifrei 95 in Österreich damit rund 1.62 Franken. Gegenüber dem Schweizer Durchschnittspreis von 1.97 Franken ergibt sich ein Unterschied von rund 35 Rappen pro Liter. Noch etwas grösser ist der Preisvorteil beim Diesel. Die österreichischen 1,97 Euro entsprechen umgerechnet rund 1.85 Franken pro Liter. In der Schweiz werden durchschnittlich 2.22 Franken verlangt. Damit ist Diesel in Österreich nach diesen Durchschnittswerten rund 37 Rappen pro Liter günstiger.

Tankfüllung im Vergleich: So viel günstiger ist Österreich

Bei einer grösseren Tankfüllung summiert sich der Preisunterschied schnell. Für 50 Liter Bleifrei 95 werden in der Schweiz zum Durchschnittspreis 98.50 Franken fällig. In Österreich kostet die gleiche Menge umgerechnet rund 81 Franken. Die Ersparnis liegt damit bei rund 17.5 Franken.

Bei Diesel fällt der Unterschied leicht höher aus. 50 Liter Diesel kosten in der Schweiz durchschnittlich 111 Franken. In Österreich sind es umgerechnet rund 92.5 Franken. Damit lassen sich bei einer 50-Liter-Tankfüllung rund 18.5 Franken sparen.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer, die ohnehin nach Österreich fahren oder nahe an der Grenze wohnen, kann sich der Tankstopp im Nachbarland somit deutlich bemerkbar machen. Wer dagegen nur zum Tanken eine längere Strecke zurücklegen muss, sollte den zusätzlichen Treibstoffverbrauch und die Zeit für Hin- und Rückfahrt gegen die mögliche Ersparnis rechnen.

Tankstellen in Österreich: Aktuelle Preise

Für detailliertere Einblicke bieten verschiedene Online-Dienste aktuelle Treibstoffpreise einzelner Tankstellen an. Allerdings können diese, wie auch in der Schweiz, je nach Tageszeit und Ort stark variieren. Die folgende Auswahl zeigt Treibstoffpreise am 17. August 2026 an zwei Tankstellen nahe der schweizerisch-österreichischen Grenze:

Shell-Tankstelle Höchst: Diesel 2.05 Euro (ca. 1,93 Franken), Super E10 1.78 Euro (ca. 1.67 Franken)

BP-Tankstelle Hohenems: Diesel 2.09 Euro (ca. 1,96 Franken), Super E10 1.81 Euro (ca. 1.70 Franken)

Wie gross die tatsächliche Ersparnis ausfällt, hängt neben dem aktuellen Wechselkurs auch von der gefahrenen Strecke und dem Verbrauch des eigenen Autos ab. Wer für das Tanken einen längeren Umweg nach Österreich in Kauf nehmen muss, sollte deshalb prüfen, ob der Preisvorteil die zusätzlichen Fahrtkosten tatsächlich übersteigt.