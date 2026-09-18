Panorama

Der Dieselpreis erreicht in der Schweiz einen neuen Höchststand. Wie viel spart man aktuell bei Benzin und Diesel, wenn man im Nachbarland tankt?

Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer müssen in der Schweiz derzeit tief in die Tasche greifen. Im landesweiten Schnitt kostet der Liter 2,41 Franken, wie der TCS mitteilt. Damit fällt der bisherige Rekord aus dem Jahr 2022: Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine waren damals bis zu 2,40 Franken fällig. In Österreich sind Benzin und Diesel dagegen deutlich günstiger. Lohnt sich für Autofahrerinnen und Autofahrer in Grenznähe ein Tankstopp im Nachbarland?

Tanken in Österreich: 32 Rappen Unterschied beim Diesel

In Österreich kostet Diesel laut ADAC im Wochenschnitt 2,20 Euro je Liter (Stand: 18. September 2026). Grundlage dafür sind Daten der Europäischen Kommission.

Beim aktuellen Wechselkurs von 1 Euro zu 0,95 Franken sind das umgerechnet rund 2,09 Franken. Die Differenz zur Schweiz beträgt somit etwa 32 Rappen je Liter. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern macht das rechnerisch rund 16 Franken aus.

Allerdings hängt der Preis in Österreich stark vom Ort ab. In Tirol und Vorarlberg ist Tanken im Schnitt deutlich teurer als im Burgenland. Besonders hoch fallen die Preise an den Hauptdurchgangsstrassen aus.

Auch beim Benzin ist Österreich günstiger

Bleifrei 95 kostet in der Schweiz inzwischen 2,10 Franken je Liter. Vom Rekord aus dem Jahr 2022 ist dieser Wert jedoch noch ein Stück entfernt. Damals wurden bis zu 2,31 Franken verlangt. In Österreich liegt der Benzinpreis aktuell bei durchschnittlich 1,89 Euro. Umgerechnet entspricht das etwa 1,80 Franken und damit rund 30 Rappen weniger als in der Schweiz. Bei 50 Litern beträgt der rechnerische Preisunterschied rund 15 Franken.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer, die ohnehin nach Österreich fahren oder nahe an der Grenze wohnen, kann sich der Tankstopp im Nachbarland somit deutlich bemerkbar machen. Wer dagegen nur zum Tanken eine längere Strecke zurücklegen muss, sollte den zusätzlichen Treibstoffverbrauch und die Zeit für Hin- und Rückfahrt gegen die mögliche Ersparnis rechnen.