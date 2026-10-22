Panorama

Das britische Reisemagazin «Condé Nast Traveller» hat die besten Skigebiete Europas 2026 gekürt. Im aktuellen Ranking schneiden die Schweizer Wintersportorte besonders gut ab.

Das britische Reisemagazin «Condé Nast Traveller» hat seine Leserinnen und Leser im Rahmen der «Readers’ Choice Awards 2026» nach ihren bevorzugten Skigebieten gefragt. Das Ergebnis: Zermatt landet mit 98,33 Punkten auf Rang eins, gefolgt von Verbier mit 95 Punkten.

Zermatt punktet mit Pisten bis auf knapp 3900 Meter

Am Fusse des Matterhorns liegt das bestbewertete Skigebiet Europas. Zermatt bietet auf Schweizer Seite rund 200 Pistenkilometer. Zusammen mit den italienischen Gebieten Cervinia und Valtournenche umfasst das Angebot etwa 360 Kilometer.

Die Abfahrten reichen von einfachen Strecken bis zu anspruchsvollen Pisten für erfahrene Skifahrerinnen und Skifahrer. Dank des Gletschers ist Skifahren hier grundsätzlich auch im Sommer möglich. Der höchste Punkt des Skigebiets liegt auf knapp 3900 Metern über Meer. Der Betrieb hängt allerdings von den Schnee- und Wetterverhältnissen ab.

Auch Verbier schafft es vor die Konkurrenz

Mit Verbier geht auch der zweite Platz ins Wallis. Der Ferienort gehört zum Skigebiet «4 Vallées» und ist für seine luxuriösen Unterkünfte bekannt. Auf Rang drei folgt Méribel mit 94,17 Punkten. Der französische Ort gehört zum Skiverbund «Les Trois Vallées», der nach eigenen Angaben mit 600 Pistenkilometern das grösste zusammenhängende Skigebiet der Welt bildet. Dahinter liegen Val Gardena in Italien (91,68 Punkte) und das österreichische Obergurgl (91,67 Punkte).

Die zehn besten Skigebiete Europas 2026