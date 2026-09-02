DB: Die Deutsche Bahn sieht künftig anders aus – das ändert sich

Panorama

Die Deutsche Bahn erneuert ihren Markenauftritt. Auffälligstes Element sind Balken, die Bahnschwellen nachempfunden sind und künftig auf Plakaten, an Bahnhöfen und digital auftauchen sollen.

Die Deutsche Bahn (DB) bekommt einen neuen Auftritt. Hintergrund ist der strategische Neustart, den der Konzern 2025 eingeleitet hat. Nun wird dieser Kurs auch im Erscheinungsbild des Unternehmens sichtbar.

DB: Neues Design – Das steckt hinter den roten Balken

Kern des neuen Designs ist eine Reihe unterschiedlich breiter Balken. Sie sind den Schwellen des Schienennetzes nachempfunden und lassen sich je nach Anwendung verschieden anordnen. Die DB will damit Bewegung und Entwicklung darstellen.

Die gezeigten Entwürfe geben einen Eindruck davon, wie das aussehen kann. Die Balken bilden etwa Pfeile, Kreise oder vereinfachte Gebäude. In einem Motiv entsteht aus ihnen das Brandenburger Tor. An anderer Stelle dienen sie dazu, Prozentwerte und andere Kennzahlen grafisch darzustellen. Auch bei einem BahnCard-Plakat taucht das Muster als Gestaltungselement auf.

Eingesetzt werden soll der neue Auftritt nicht nur in der Werbung. Vorgesehen sind unter anderem digitale Angebote, Bahnhöfe und weitere Kontaktpunkte. Die Einführung erfolgt schrittweise.

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1 / 5 Deutsche Bahn (DB)

DB hält an Logo und Farbwelt fest

Einen kompletten optischen Neustart gibt es nicht. Das bekannte DB-Logo bleibt unverändert. Auch an der prägenden Farbwelt hält die Bahn nach eigenen Angaben fest. In den neuen Entwürfen wird das bekannte Rot unter anderem mit dunklen Flächen, Weiss, Grau und violetten Akzenten kombiniert.

Hinter der Gestaltung steht zugleich eine neue Markenpersönlichkeit mit dem Titel «Die Macher:innen». Sie soll jene Menschen in den Vordergrund rücken, die Verantwortung übernehmen und Veränderungen vorantreiben.

Für die Entwicklung holte die Bahn externe Unterstützung. Die Strategie-Agentur of Unicorns&Lions und die Branding-Agentur Strichpunkt Identity entwickelten die Markenpersönlichkeit und die sogenannten Design-Routen. Strichpunkt ist zudem für die weitere Umsetzung zuständig.

