Das sind die zehn reichsten Schweizer – eine davon lebt auch in Graubünden

Panorama

Milliardenvermögen und weltbekannte Unternehmen: Forbes listet die reichsten Menschen der Schweiz. Unter den Top 10 befindet sich auch eine Unternehmerin mit engem Bezug zu Graubünden.

Von Schifffahrt über Rohstoffe bis zur Chemieindustrie: Hinter den grössten Schweizer Vermögen stehen ganz unterschiedliche Unternehmen. An der Spitze liegen zwei Namen mit einem gewaltigen Vermögen – doch auch Graubünden ist in der Rangliste vertreten.

Das reichste Paar der Schweiz kommt auf ein gewaltiges Vermögen

Wer sind die reichsten Menschen der Schweiz? Einen aktuellen Einblick liefert die Milliardärsliste des US-Wirtschaftsmagazins «Forbes». Die dort angegebenen Vermögen sind Schätzungen und können sich aufgrund von Aktienkursen und Unternehmensbewertungen laufend verändern.

An der Schweizer Spitze stehen Gianluigi Aponte und Rafaela Aponte-Diamant. Das Ehepaar hat den Schifffahrtskonzern MSC gemeinsam aufgebaut. Beide halten jeweils 50 Prozent am Unternehmen. Forbes bewertete das Vermögen von Gianluigi Aponte zuletzt mit rund 45 Milliarden Dollar. Damit belegt er derzeit sogar Platz 40 der weltweiten Echtzeit-Rangliste.

Die Geschichte hinter dem Vermögen ist bemerkenswert: Das Paar stieg 1970 mit einem kreditfinanzierten Schiff ins Geschäft ein. Daraus entstand ein Konzern, der heute neben der Containerschifffahrt unter anderem im Kreuzfahrt-, Logistik- und Hafengeschäft tätig ist.

Auch Magdalena Martullo-Blocher gehört zu den reichsten Schweizerinnen

Auf der Liste taucht ein Name auf, der in Graubünden bestens bekannt ist: Magdalena Martullo-Blocher.

Forbes schätzt ihr Vermögen aktuell auf rund 11,1 Milliarden Dollar. Grundlage ihres Reichtums ist ihre Beteiligung an der EMS-Chemie. Die Unternehmerin übernahm 2004 die Führung der EMS-Gruppe, nachdem ihr Vater Christoph Blocher in den Bundesrat gewählt worden war und seine Anteile an seine vier Kinder verkauft hatte.

Der Bezug zu Graubünden geht dabei weit über den Unternehmensnamen hinaus. Die EMS-Chemie hat ihren Sitz in Domat/Ems. Martullo-Blocher vertritt den Kanton seit 2015 im Nationalrat und ist Vizepräsidentin der SVP Graubünden. Als Wohnorte nennt die SVP Graubünden Meilen und Lenzerheide.

Damit befindet sich eine der bekanntesten Bündner Unternehmerinnen auch in der Spitzengruppe der reichsten Menschen des Landes.

Das sind die zehn reichsten Schweizer

Auf Grundlage der aktuellen Forbes-Werte ergibt sich folgende Spitzengruppe. Da Forbes die Vermögen laufend neu berechnet, können sich Werte und Reihenfolge verändern:

1. Gianluigi und Rafaela Aponte-Diamant: rund 45,2 Milliarden Dollar jeweils

rund 45,2 Milliarden Dollar jeweils 2. Ivan Glasenberg: rund 14,5 Milliarden Dollar

rund 14,5 Milliarden Dollar 3. Ernesto Bertarelli: rund 11,5 Milliarden Dollar

rund 11,5 Milliarden Dollar 4. Magdalena Martullo-Blocher: rund 11,1 Milliarden Dollar

rund 11,1 Milliarden Dollar 5. Thomas Schmidheiny: rund 10,1 Milliarden Dollar

rund 10,1 Milliarden Dollar 6. Rahel Blocher: rund 8,7 Milliarden Dollar

rund 8,7 Milliarden Dollar 7. Guillaume Pousaz: rund 7,8 Milliarden Dollar

rund 7,8 Milliarden Dollar 8. Dona Bertarelli: rund 7,4 Milliarden Dollar

rund 7,4 Milliarden Dollar 9. Rudolf Maag: rund 6,7 Milliarden Dollar

rund 6,7 Milliarden Dollar 10. Matthias Reinhart: rund 6,2 Milliarden Dollar

Vom Rohstoffhandel bis zur Medizintechnik

Interessant ist auch, wie unterschiedlich die Milliardenvermögen entstanden sind.

Ivan Glasenbergs Vermögen hängt insbesondere mit seiner Beteiligung am Rohstoffkonzern Glencore zusammen, den er von 2002 bis 2021 als CEO führte. Ernesto und Dona Bertarelli wiederum verdanken einen grossen Teil ihres Vermögens dem Biotechnologieunternehmen Serono. Das Unternehmen wurde 2007 für mehr als 13 Milliarden Dollar an Merck verkauft.

Guillaume Pousaz baute sein Milliardenvermögen dagegen mit dem Zahlungsdienstleister Checkout.com auf. Forbes geht davon aus, dass der Schweizer Unternehmer knapp zwei Drittel des Unternehmens besitzt.

Rudolf Maags Vermögen stammt vor allem aus der Medizintechnik. Der heute 80-Jährige baute unter anderem Stratec Medical auf und hielt später eine grosse Beteiligung an Synthes. Matthias Reinhart wiederum ist Mehrheitsaktionär und Verwaltungsratspräsident des Finanzdienstleisters VZ Holding.

Für die Weltspitze reicht es noch nicht

Wer in der Schweiz superreich ist, gehört weltweit weder zu den Top Ten noch zu den Top 20. Gianluigi Aponte und Rafaela Aponte liegen weltweit aktuell auf dem 40. Platz. Angeführt werden die Top-5 weltweit von Elon Musk, Larry Page, Jeff Bezos, Sergey Brin und Michael Dell.

Forbes – Real Time Billionaires List Hier kannst du die aktuell reichsten Menschen der Welt oder nach Land finden.