Darum ist eine Zinke der Kuchengabel dicker

Panorama

Wer eine Kuchengabel genauer betrachtet, entdeckt bei vielen Modellen eine auffällig breite Zinke mit einer kleinen Kerbe. Was steckt dahinter?

Klein, drei Zinken und eine davon deutlich kräftiger: Eine klassische Kuchengabel unterscheidet sich nicht nur durch ihre Grösse von einer gewöhnlichen Tafelgabel. Besonders markant ist die äussere Zinke, die bei traditionellen Modellen für Rechtshänder auf der linken Seite liegt. Ihre Form ist kein Schmuckelement, sondern hatte ursprünglich einen konkreten Nutzen.

Die breite Zinke diente zum Schneiden

Die kleinere Spezialgabel machte ein zusätzliches Messer bei vielen Kuchen und Torten überflüssig. Dafür wurde die linke Zinke breiter ausgeführt. Mit ihr liess sich ein Stück abtrennen, während die anderen Zinken zum Aufnehmen dienten. Die breite beziehungsweise abgeschrägte Zinke half beim Zerteilen. Eine Einkerbung an ihrer Spitze konnte zugleich das Aufspiessen des Kuchens erleichtern. Bei Kuchengabeln für Linkshänder ist die Anordnung übrigens umgekehrt. Dort befindet sich die verstärkte Zinke auf der rechten Seite.

Früheres Besteck verbog sich leichter

Besteck wurde früher unter anderem aus Silber, Messing oder Kupfer gefertigt. Diese Materialien sind weicher als moderner Edelstahl. Beim Zerteilen eines festen Mürbeteigbodens konnte sich eine schmale Zinke deshalb leichter verbiegen.

Die zusätzliche Materialstärke machte die Aussenzinke belastbarer und erlaubte es, beim Schneiden mehr Druck auszuüben. Eine Erklärung für die drei statt vier Zinken ist ebenfalls die Stabilität. Bei der kleineren Kuchengabel wären vier Zinken entsprechend schmaler und weniger belastbar ausgefallen.

Mit der Verbreitung von Edelstahl wurde die Verstärkung weniger wichtig. Das robustere Material hält höheren Belastungen stand und verbiegt sich nicht so schnell. Verschwunden ist die charakteristische Zinke trotzdem nicht. Viele Kuchengabeln werden bis heute in der traditionellen Form hergestellt. Was einst aus praktischen Gründen entstand, ist damit zu einem typischen Merkmal des Kaffeebestecks geworden.