Darum haben Jeans diese kleine Tasche

Panorama

Sie sitzt vorne rechts und ist bei vielen Jeans gerade gross genug für ein paar Münzen. Ursprünglich war das kleine Fach für einen Gegenstand gedacht, den heute kaum noch jemand mit sich trägt.

Wer eine klassische Jeans genauer betrachtet, entdeckt innerhalb der rechten Vordertasche ein zusätzliches Fach. Wozu dient es?

Darum gibt es die kleine Tasche an der Jeans

Schon die frühen Jeansmodelle besassen das kleine Fach vorne rechts. Es war für Taschenuhren vorgesehen, die im späten 19. Jahrhundert weit verbreitet waren. Entsprechend wurde es als «Watch Pocket», also Uhrentasche, bezeichnet. Darin liess sich die Uhr getrennt von anderen Gegenständen aufbewahren und schnell hervorholen.

Von der «Watch Pocket» zur «Coin Pocket»

Als Armbanduhren die Taschenuhr zunehmend ablösten, verlor die «Watch Pocket» ihre ursprüngliche Aufgabe. Das Fach blieb jedoch erhalten und wird heute auch als «Coin Pocket» bezeichnet. Je nach Modell finden darin etwa Münzen, Einkaufschips oder andere kleine Gegenstände Platz. Bei modernen Jeans unterscheiden sich Form und Grösse des Fachs. Bei manchen Modellen ist es kaum noch praktisch nutzbar.