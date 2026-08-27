Darf man Schoggi mit weissem Belag noch essen?

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Ein heller Schleier auf der Schoggi sieht verdächtig aus. Ist dieser harmlos oder sollte auf den Genuss lieber verzichtet werden?

Die Vorfreude auf ein Stück Schoggi kann schnell vergehen, wenn die Tafel nach dem Auspacken weisse oder gräuliche Flecken zeigt. Wegwerfen muss man sie deshalb nicht: Hinter der Verfärbung stecken häufig natürliche Bestandteile der Schokolade, die sich durch ungünstige Lagerbedingungen an der Oberfläche ablagern.

So entstehen die hellen Flecken

Wird Schokolade zu warm oder ist sie Temperaturschwankungen ausgesetzt, können Fettbestandteile an die Oberfläche gelangen. Beim anschliessenden Abkühlen kristallisieren sie dort aus. Fachleute sprechen von Fettreif.

Anders entsteht Zuckerreif. Dafür ist Feuchtigkeit verantwortlich, die Zucker an der Oberfläche löst. Trocknet diese wieder, bleiben feine Kristalle zurück. Temperaturwechsel können diesen Vorgang zusätzlich begünstigen.

Weisser Belag ist meist harmlos

Fett- und Zuckerreif sind gesundheitlich unbedenklich. Die Verfärbungen beeinträchtigen in erster Linie das Aussehen und sind kein Grund, die Schokolade zu entsorgen.

Wer unsicher ist, sollte nicht allein nach der Farbe urteilen, sondern den gesamten Zustand der Schoggi berücksichtigen. Ein heller Belag für sich genommen ist kein Hinweis darauf, dass sie verdorben ist.

Auf die richtige Lagerung kommt es an

Am besten wird Schokolade trocken, vor Wärme geschützt und bei möglichst gleichbleibender Temperatur aufbewahrt. So lässt sich verhindern, dass ihre Bestandteile an die Oberfläche wandern.

Der Kühlschrank eignet sich für die gewöhnliche Lagerung nur bedingt. Feuchtigkeit und der Temperaturwechsel beim Herausnehmen können Kondenswasser und damit Zuckerreif begünstigen. Ist Kühlung dennoch nötig, sollte die Schoggi gut verpackt werden.