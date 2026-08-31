Crans-Montana: Golfturnier sammelt bis zu 200'000 Franken für Brandopfer

Panorama

Beim Omega European Masters werden Herz-Pins für Betroffene der Brandkatastrophe verkauft. Erreicht die Aktion ihr Ziel, können bis zu 200'000 Franken zusammenkommen.

Wenn vom 3. bis 6. September die internationalen Golfstars in Crans-Montana abschlagen, soll es nicht nur um sportliche Erfolge gehen. Das Omega European Masters verbindet seine 79. Austragung mit einer besonderen Solidaritätsaktion für die Betroffenen der Brandkatastrophe vom 1. Januar 2026.

So sollen die 200'000 Franken zusammenkommen

Während der Turnierwoche werden auf dem Gelände insgesamt 10'000 herzförmige Pins angeboten. Ein Pin kostet zehn Franken. Sollten sämtliche Pins verkauft werden, kämen dadurch zunächst 100'000 Franken zusammen.

Bei dieser Summe soll es allerdings nicht bleiben: Wie die Verantwortlichen des Omega European Masters im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz bekannt gaben, wird der gesamte Erlös anschliessend von der Organisation verdoppelt. So könnte die Aktion eine Spendensumme von bis zu 200'000 Franken erreichen.

Ob dieser Betrag tatsächlich zusammenkommt, hängt somit davon ab, wie viele Pins während des Turniers verkauft werden.

Aktion unterstützt Betroffene und ihre Familien

Das Golfturnier setzt die Aktion gemeinsam mit der Gaston Barras Foundation um und verweist dabei auf die nach dem Unglück gegründete Fondation Beloved. Diese leistet kurz-, mittel- und langfristige finanzielle Hilfe für Menschen, die unmittelbar von der Brandkatastrophe betroffen sind.

Unterstützt werden können unter anderem Verletzte, Angehörige von Todesopfern, direkt betroffene Familien sowie Einsatzkräfte, die an der Bewältigung des Unglücks beteiligt waren.

Neben dem Verkauf der Herz-Pins sollen auf dem Turniergelände auch Informationstafeln und eine Blumeninstallation an die Opfer erinnern und Solidarität mit den betroffenen Familien ausdrücken.

Bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana kamen am 1. Januar 2026 nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit 41 Menschen ums Leben. 115 weitere wurden verletzt, viele von ihnen erlitten schwere Verbrennungen.

Golfstars schlagen in Crans-Montana ab

Das Omega European Masters findet vom 3. bis 6. September auf dem Golfplatz Crans-sur-Sierre statt. Angekündigt sind unter anderem der frühere Masters-Sieger Sergio García, Race-to-Dubai-Leader Patrick Reed sowie die ehemaligen Turniersieger Rasmus Højgaard, Matt Wallace und Thriston Lawrence.

Auch sieben Schweizer sollen beim Heimturnier antreten. Angeführt wird das Schweizer Aufgebot von Joël Girrbach, der im vergangenen Jahr den siebten Platz belegte.