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Coop erhöht 2027 die Löhne. Eine Tabelle zeigt, mit wie vielen Franken mehr die Angestellten rechnen können.

Der Detailhändler Coop und seine Sozialpartner haben sich auf die Lohnrunde für 2027 geeinigt. Mitarbeitende mit einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV), die weniger als 4900 Franken verdienen, erhalten mindestens 1,1 Prozent mehr Lohn. Bei den übrigen Angestellten erfolgen die Anpassungen individuell.

Tabelle: Coop-Lohnerhöhung 2027

Was bedeutet die Erhöhung konkret? Bei einem Monatslohn von 4000 Franken macht ein Plus von 1,1 Prozent beispielsweise 44 Franken aus. Wer bisher 4800 Franken verdient, erhält mindestens 52.80 Franken zusätzlich. Die Tabelle zeigt, wie sich eine Erhöhung um 1,1 Prozent auf verschiedene Monatslöhne auswirkt:

Bisheriger Monatslohn | Lohnplus | Neuer Monatslohn

3500 Fr. | +38.50 Fr. | 3538.50 Fr.

3800 Fr. | +41.80 Fr. | 3841.80 Fr.

4000 Fr. | +44.00 Fr. | 4044.00 Fr.

4200 Fr. | +46.20 Fr. | 4246.20 Fr.

4500 Fr. | +49.50 Fr. | 4549.50 Fr.

4800 Fr. | +52.80 Fr. | 4852.80 Fr.

4900 Fr. | +53.90 Fr. | 4953.90 Fr.

So haben sich die Coop-Löhne entwickelt

In den vergangenen zehn Jahren sind die Gehälter laut Coop insgesamt um 11,5 Prozent gestiegen. Nach Abzug der Teuerung bleibt dem Detailhändler zufolge ein Reallohnzuwachs von 3 Prozent. An den Verhandlungen für 2027 beteiligt waren neben Coop die Gewerkschaften Unia und Syna / OCST, der Kaufmännische Verband Schweiz sowie der Verein der Angestellten Coop (VdAC).