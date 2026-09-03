ChatGPT down: Aktuelle Störung und Probleme bei OpenAI

Panorama

Bei ChatGPT von OpenAI wurden zahlreiche Probleme gemeldet. Was ist dazu aktuell bekannt?

Am Donnerstag, dem 3. September 2026, kommt es aktuell zu Ausfällen bei ChatGPT. Die aktuell bekannten Infos dazu im Überblick.

ChatGPT und Codex down? Zahlreiche Störungen gemeldet

Bei ChatGPT kam es laut Netzwelt und allestörungen.de seit ca. 16.20 Uhr aktuell zu Einschränkungen bei der Benutzung. Die Zahl der Meldungen überschreitet deutlich das durchschnittliche Niveau der Fehlermeldungen, sodass von einer Störung ausgegangen werden kann. Nutzerinnen und Nutzer melden, dass unter anderem das Senden und Empfangen von Nachrichten nicht möglich ist. Allgemein komme es zu Einschränkungen mit der Webseite.

OpenAI und ChatGPT haben beim Serverstatus offiziell bekannt gegeben, dass es derzeit bei ChatGPT und Codex zu Problemen kommt. An einer Lösung werde gearbeitet. Es kann sich dabei auch um einzelne und kürzere Ausfälle handeln, welche bereits in Kürze wieder behoben sind.