Der US-amerikanische Schauspieler Chad Lowe und seine Ehefrau, die Produzentin Kim Painter, haben ihre 13-jährige Tochter Fiona Hepler Lowe verloren. Die Familie bestätigte den Tod des Mädchens am Dienstag, 29. September, in einer Stellungnahme gegenüber dem US-Magazin «People».
Was ist über die Todesursache bekannt?
Zur Todesursache und zu den genauen Umständen von Fionas Tod gibt es bislang keine bestätigten Angaben. Auch wann und wo die 13-Jährige gestorben ist, teilte die Familie nicht mit.
Am Ende ihres Statements verweist die Familie auf die amerikanische Telefonseelsorge für Menschen in psychischen Krisen. Wer mit seiner psychischen Gesundheit kämpfe, solle sich Hilfe bei der amerikanischen «988 Suicide & Crisis Lifeline» suchen.
Dieser Hinweis lässt jedoch keine gesicherte Schlussfolgerung über Fionas Todesursache zu. Die Familie hat weder einen Suizid noch eine Erkrankung, einen Unfall oder eine andere Ursache bestätigt.
Anderslautende Behauptungen in sozialen Netzwerken und einzelnen Medienberichten sind deshalb bislang nicht belegt.
Fiona war die mittlere von drei Töchtern
Fiona Hepler Lowe kam am 16. November 2012 zur Welt. Sie war die mittlere der drei Töchter von Chad Lowe und Kim Painter.
Ihre ältere Schwester Mabel ist 17 Jahre alt, die jüngere Schwester Nixie zehn. Die Familie beschreibt Fiona als ein Mädchen, das von seinen Schwestern verehrt und von seinen Eltern innig geliebt worden sei.
Noch im November 2025 hatte Chad Lowe den 13. Geburtstag seiner Tochter auf Instagram gefeiert. Zu einem Bild von Fiona schrieb er, sie solle weiter «durch das Leben tanzen».
Chad Lowe und Kim Painter sind seit 2010 verheiratet. Ihre erste gemeinsame Tochter Mabel kam 2009 zur Welt, Fiona folgte 2012 und Nixie wurde 2016 geboren.
Familie verlor zuvor ihr Haus bei den Bränden in Los Angeles
Bereits Anfang 2025 musste die Familie einen schweren Verlust verkraften. Ihr Haus wurde bei den verheerenden Bränden im Stadtteil Pacific Palisades in Los Angeles zerstört.
Chad Lowe veröffentlichte damals Bilder, die seine drei Töchter vor den Überresten ihres Zuhauses zeigten. Er würdigte ihren Zusammenhalt und ihre Widerstandskraft und bezeichnete es als seine wichtigste Aufgabe, ihnen durch diese schwierige Zeit zu helfen.
Vater seiner drei Töchter zu sein, sei für ihn die grösste Freude und das grösste Privileg seines Lebens, schrieb der Schauspieler damals.
Chad Lowe ist der jüngere Bruder von Rob Lowe
Der 58-jährige Chad Lowe ist Schauspieler und Regisseur. Bekannt wurde er unter anderem durch die Serie «Alles Okay, Corky?», für die er 1993 einen Emmy erhielt.
Später spielte er in Produktionen wie «24», «Pretty Little Liars», «Supergirl» und «9–1–1: Lone Star» mit. Chad Lowe ist der jüngere Bruder des Schauspielers Rob Lowe.
Von 1997 bis 2007 war er mit der späteren Oscarpreisträgerin Hilary Swank verheiratet. Mit Kim Painter gründete er anschliessend eine Familie.
Ob Chad Lowe oder seine Ehefrau zu einem späteren Zeitpunkt weitere Angaben zu Fionas Tod machen werden, ist nicht bekannt. Die Familie bittet derzeit ausdrücklich um Ruhe und Privatsphäre.