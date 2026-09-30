Panorama

Chad Lowe und seine Frau Kim Painter trauern um ihre 13-jährige Tochter Fiona. Die Familie bestätigt den Tod – zu seiner Ursache äussert sie sich jedoch nicht.

Der US-amerikanische Schauspieler Chad Lowe und seine Ehefrau, die Produzentin Kim Painter, haben ihre 13-jährige Tochter Fiona Hepler Lowe verloren. Die Familie bestätigte den Tod des Mädchens am Dienstag, 29. September, in einer Stellungnahme gegenüber dem US-Magazin «People».

Was ist über die Todesursache bekannt?

Zur Todesursache und zu den genauen Umständen von Fionas Tod gibt es bislang keine bestätigten Angaben. Auch wann und wo die 13-Jährige gestorben ist, teilte die Familie nicht mit.

Am Ende ihres Statements verweist die Familie auf die amerikanische Telefonseelsorge für Menschen in psychischen Krisen. Wer mit seiner psychischen Gesundheit kämpfe, solle sich Hilfe bei der amerikanischen «988 Suicide & Crisis Lifeline» suchen.

Dieser Hinweis lässt jedoch keine gesicherte Schlussfolgerung über Fionas Todesursache zu. Die Familie hat weder einen Suizid noch eine Erkrankung, einen Unfall oder eine andere Ursache bestätigt.

Anderslautende Behauptungen in sozialen Netzwerken und einzelnen Medienberichten sind deshalb bislang nicht belegt.

Fiona war die mittlere von drei Töchtern

Fiona Hepler Lowe kam am 16. November 2012 zur Welt. Sie war die mittlere der drei Töchter von Chad Lowe und Kim Painter.

Ihre ältere Schwester Mabel ist 17 Jahre alt, die jüngere Schwester Nixie zehn. Die Familie beschreibt Fiona als ein Mädchen, das von seinen Schwestern verehrt und von seinen Eltern innig geliebt worden sei.