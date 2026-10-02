Panorama

Chad Lowe und seine Frau Kim Painter trauern um ihre 13-jährige Tochter Fiona. Die Familie bestätigte den Tod. Nun sind weitere Informationen zu den Umständen bekannt.

Der US-amerikanische Schauspieler Chad Lowe und seine Ehefrau, die Produzentin Kim Painter, haben ihre 13-jährige Tochter Fiona Hepler Lowe verloren. Die Familie bestätigte den Tod des Mädchens am Dienstag, 29. September, gegenüber dem US-Magazin «People».

Chad Lowe: Was ist zur Todesursache seiner Tochter bekannt?

Inzwischen sind neue Details zu Fionas Tod bekannt. Wie Medien unter Berufung auf die zuständige Gerichtsmedizin berichten, wurde die 13-Jährige am Dienstag, 29. September, um 1.14 Uhr in einem Krankenhaus für tot erklärt.

Am Donnerstag, 1. Oktober, stufte das Los Angeles County Medical Examiner's Office die Todesart als Suizid ein. Weitere Einzelheiten zu den Umständen ihres Todes wurden bislang nicht öffentlich bekannt gegeben.

Bereits in ihrem ersten Statement hatte die Familie auf die amerikanische «988 Suicide & Crisis Lifeline» hingewiesen und Menschen, die mit psychischen Problemen/Belastungen kämpfen, dazu aufgerufen, sich Hilfe zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Familie selbst jedoch keine Todesursache genannt.