Cassandra Wilson ist tot: Was ist zur Todesursache bekannt?

Panorama

Cassandra Wilson ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Zu ihrer Todesursache gibt es bisher keine bestätigten Angaben.

Cassandra Wilson ist tot. Die US-amerikanische Sängerin starb in ihrer Heimatstadt Jackson im Bundesstaat Mississippi. Mit ihrer dunklen Contralto-Stimme und ihrer eigenständigen Mischung aus Jazz, Blues, Folk und weiteren Musiktraditionen prägte sie den zeitgenössischen Jazz über Jahrzehnte.

Was zur Todesursache von Cassandra Wilson bekannt ist

Die genaue Todesursache wurde bislang nicht mitgeteilt. Ihr langjähriger Manager Robert Torre bestätigte Wilsons Tod. Angaben zu möglichen gesundheitlichen Hintergründen machte er nicht.

Nach Angaben ihres Managers starb die 70-Jährige friedlich zu Hause, umgeben von ihrer Familie, engen Freunden und ihrem Manager. Die Angehörigen baten um Privatsphäre. Öffentlich bekannt sind bislang weder eine Todesursache noch Angaben zu einer möglichen Erkrankung.

Von M-Base zum internationalen Durchbruch

Wilson wurde 1955 in Jackson geboren und startete ihre Laufbahn in den 1980er-Jahren in New York. Dort gehörte sie zum M-Base-Kollektiv um den Saxofonisten Steve Coleman. Grössere Aufmerksamkeit erhielt sie 1988 mit «Blue Skies». Nach ihrem Wechsel zu Blue Note Records feierte sie mit «Blue Light ’Til Dawn» und «New Moon Daughter» grosse Erfolge.

Für «New Moon Daughter» gewann Wilson einen Grammy für das beste Jazz-Gesangsalbum. Einen zweiten Grammy in derselben Kategorie erhielt sie später für «Loverly». Statt sich auf klassische Jazzstandards zu beschränken, griff sie auch Blues-, Folk-, Rock- und Popsongs auf und entwickelte daraus ihren unverwechselbaren Stil.