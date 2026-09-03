Carla Jeffery ist tot (†33): Was ist zur Todesursache bekannt?

Panorama

Carla Jeffery ist im Alter von 33 Jahren gestorben. Zu ihrer Todesursache gibt es bisher keine bestätigten Angaben.

Carla Jeffery starb am 1. September 2026. Ihre langjährige Agentur Alexanders Talent Management machte den Tod der US-Schauspielerin öffentlich. Familie und frühere Kollegen verabschiedeten sich anschliessend mit persönlichen Beiträgen von ihr.

Todesursache von Carla Jeffery nicht bekannt

Warum Carla Jeffery mit nur 33 Jahren starb, ist derzeit nicht bekannt. Ihre Agentur nannte bei der Bekanntgabe ihres Todes keine Ursache. Auch in den bislang veröffentlichten Berichten findet sich keine Angabe der Familie zu einer möglichen Todesursache.

Von «Curb Your Enthusiasm» zu Disney

Jeffery wurde am 10. Juli 1993 in Houston im US-Bundesstaat Texas geboren und stand schon als Kind vor der Kamera. Ihr Zwillingsbruder Carlon Jeffery schlug ebenfalls eine Schauspielkarriere ein. Mit zwölf Jahren kam sie zu Alexanders Talent Management und blieb der Agentur bis zu ihrem Tod verbunden.

Ihre erste Filmrolle hatte sie 2006 in «Phat Girlz». Zwischen 2007 und 2009 spielte sie Keysha Black in «Curb Your Enthusiasm». Es folgten Auftritte in Serien wie «iCarly», «Good Luck Charlie», «Shake It Up», «Crazy Ex-Girlfriend», «Scream Queens» und «American Vandal».

2018 übernahm Jeffery die Rolle der Cheerleaderin Bree im Disney-Film «Zombies». Sie spielte die Figur erneut in «Zombies 2» (2020) und «Zombies 3» (2022) und sprach Bree später auch in «Zombies: The Re-Animated Series».

Bruder und «Zombies»-Kollegen nehmen Abschied

Jefferys Zwillingsbruder Carlon teilte nach ihrem Tod unter anderem eine frühere Nachricht an seine Schwester. Darin schrieb er: «I love you to the moon & back sis.» Er erinnerte zudem an ihre Stärke, ihre positive Art und die enge Beziehung der beiden.

Auch mehrere Mitglieder des «Zombies»-Casts äusserten sich. Chandler Kinney, die in der Filmreihe Willa spielte, schrieb, Jefferys Tod «doesn't feel real». Ihre Kollegin habe mit ihrer positiven Art den Alltag der Menschen um sie herum aufgehellt.

Jefferys Agentur erinnerte ebenfalls an ihre langjährige Weggefährtin. Sie würdigte die Schauspielerin als talentierte und lebensfrohe Frau und bat darum, die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren.