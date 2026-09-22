Panorama

Ein Feuer auf einem Auto-Schrottplatz in Buchs ZH hat eine weithin sichtbare Rauchsäule verursacht. Alertswiss warnt vor einer Rauchwolke und ruft dazu auf, das Gebiet zu meiden.

Ein Brand auf einem Auto-Schrottplatz in Buchs ZH hat am Dienstagnachmittag eine grosse Rauchwolke ausgelöst. Wegen des Rauchs und eines starken, unangenehmen Geruchs hat Alertswiss eine Warnung für das gesamte Furttal veröffentlicht. Verletzte wurden zunächst keine gemeldet.

Rauchwolke nach Brand in Buchs ZH: Alertswiss warnt Bevölkerung

Die Bevölkerung soll Fenster und Türen schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten. Zudem rät Alertswiss davon ab, sich in das betroffene Gebiet zu begeben.

Auch auf den Strassen sind die Folgen des Feuers zu spüren. Rund um den Brandort ist der Verkehr stark beeinträchtigt. Autofahrerinnen und Autofahrer sollen das Gebiet deshalb weiträumig umfahren.

Alertswiss-Karte zeigt betroffenes Gebiet

Die Warnung gilt für das gesamte Furttal. Wie gross das betroffene Gebiet ist, zeigt die Karte von Alertswiss. Sie ist über die entsprechende Brandmeldung hier auf der Alertswiss-Seite abrufbar.