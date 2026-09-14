In Kroatien sind die meisten grossen Waldbrände des Sommers gelöscht. Anders sieht es auf Brač aus: Auf der Adriainsel hat das Feuer mehrere Tausend Hektaren Vegetation erfasst. Wind erschwerte die Arbeit der Feuerwehr. Zeitweise rückten die Flammen bis in die Nähe von Häusern vor. Mittlerweile hat sich die Lage deutlich verbessert. Die Feuerwehr ist jedoch weiterhin im Einsatz und führt Nachlöscharbeiten durch.
Karte: Aktuelle Brände in Kroatien
Die Karte zeigt satellitengestützte Feuer- und Hitze-Hotspots. Solche Messungen können Hinweise auf Brände geben, sind aber nicht mit amtlich bestätigten Brandflächen gleichzusetzen.
Feuer auf Brač erfasst mehr als 4000 Hektaren
Der Brand brach am späten Abend des 10. September bei Ložišće aus. Um 22.13 Uhr ging die Brandmeldung bei der Feuerwehr ein. Als mögliche Ursache gilt ein Blitzschlag. Offiziell bestätigt ist die Brandursache bislang nicht. Kräftige Winde begünstigten anschliessend die Ausbreitung.
Am 14. September bezifferte der ADAC die verbrannte Fläche auf mehr als 4000 Hektaren Wald, Gras und Macchia. In der Bucht Maslinova wurden Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht. Das Feuer breitete sich zeitweise in Richtung Blaca aus. Mehrere Löschflugzeuge unterstützten die Einsatzkräfte.
Am Morgen des 14. September waren die Löscharbeiten noch nicht beendet. Laut dem kroatischen Feuerwehrverband war der Brand zu diesem Zeitpunkt weiterhin aktiv. In der Nacht waren mehr als 200 Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten und der Sicherung des Brandgebiets beschäftigt. Reisende auf Brač sollen die Anweisungen der örtlichen Behörden befolgen.
Brandgebiete in Kroatien 2026
Auch andere Ferienregionen an der kroatischen Adriaküste waren in diesem Sommer von Feuern betroffen. Die hier aufgeführten Brände sind inzwischen gelöscht.
Besonders schwer traf es im August Lokva Rogoznica und Omiš, rund 20 Kilometer südlich von Split. Nach Angaben des ADAC erfasste das Feuer einen mehr als zehn Kilometer langen Küstenstreifen. Ein Mensch starb, 43 Personen wurden verletzt. Rund 2500 Menschen mussten ihre Häuser und Unterkünfte zeitweise verlassen. Ein Teil der Evakuierungen erfolgte laut ADAC per Schiff über die Adria.
Anfang September brannte es zudem bei Ninčevići oberhalb von Solin. Das Feuer wurde gelöscht, Evakuierungen waren nicht nötig. Weitere Brände gab es im Sommer auf der Halbinsel Pelješac, auf Dugi Otok und bei Ivanica nahe Dubrovnik. Auch dort sind die Feuer mittlerweile gelöscht.
Rauch über Split stammt von Brand in Bosnien-Herzegowina
Über Split waren seit dem 6. September wiederholt dichte Rauchschwaden zu sehen. Sie stammten von einem Waldbrand in der Gemeinde Prozor-Rama in Bosnien-Herzegowina und sorgten zeitweise für eine erhöhte Feinstaubbelastung.
Bis zum 14. September hatte sich der Rauch weitgehend verzogen. Der Himmel über der Region war wieder deutlich klarer.
Schon bis zum 10. August waren in Kroatien nach Angaben des kroatischen Feuerwehrverbands 9646 Hektaren durch Vegetationsbrände betroffen. Seither kamen weitere grosse Brandflächen hinzu, darunter bei Omiš und auf Brač.