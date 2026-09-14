Panorama

Auf der Adriainsel Brač hat ein grosses Feuer mehrere Tausend Hektaren Vegetation erfasst. Eine aktuelle Karte zeigt, wo es in Kroatien derzeit brennt und welche Gebiete betroffen sind.

In Kroatien sind die meisten grossen Waldbrände des Sommers gelöscht. Anders sieht es auf Brač aus: Auf der Adriainsel hat das Feuer mehrere Tausend Hektaren Vegetation erfasst. Wind erschwerte die Arbeit der Feuerwehr. Zeitweise rückten die Flammen bis in die Nähe von Häusern vor. Mittlerweile hat sich die Lage deutlich verbessert. Die Feuerwehr ist jedoch weiterhin im Einsatz und führt Nachlöscharbeiten durch.

Karte: Aktuelle Brände in Kroatien

Die Karte zeigt satellitengestützte Feuer- und Hitze-Hotspots. Solche Messungen können Hinweise auf Brände geben, sind aber nicht mit amtlich bestätigten Brandflächen gleichzusetzen.

Feuer auf Brač erfasst mehr als 4000 Hektaren

Der Brand brach am späten Abend des 10. September bei Ložišće aus. Um 22.13 Uhr ging die Brandmeldung bei der Feuerwehr ein. Als mögliche Ursache gilt ein Blitzschlag. Offiziell bestätigt ist die Brandursache bislang nicht. Kräftige Winde begünstigten anschliessend die Ausbreitung.

Am 14. September bezifferte der ADAC die verbrannte Fläche auf mehr als 4000 Hektaren Wald, Gras und Macchia. In der Bucht Maslinova wurden Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht. Das Feuer breitete sich zeitweise in Richtung Blaca aus. Mehrere Löschflugzeuge unterstützten die Einsatzkräfte.