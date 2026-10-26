Panorama

Der KI-Entwickler Anthropic plant seinen Börsengang. Was über den Termin des IPO bereits bekannt ist.

Das US-amerikanische KI-Unternehmen Anthropic bereitet seinen Börsengang vor. Am 26. Oktober 2026 hat der Entwickler des KI-Assistenten Claude seine Registrierungserklärung für den geplanten Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.

Ab wann kann man Anthropic-Aktien kaufen?

Die Aktien sollen künftig an der Technologiebörse Nasdaq unter dem Kürzel «ANT» gehandelt werden. Ein genaues Datum für den ersten Handelstag steht noch nicht fest. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom 22. Oktober 2026 strebt Anthropic einen Börsengang Mitte November an. Bereits in der Woche vom 9. November soll das Unternehmen damit beginnen, seine Aktien potenziellen Investoren vorzustellen. Einem neueren Reuters-Bericht vom 26. Oktober zufolge könnte der Börsengang jedoch bereits Ende Oktober erfolgen.

Bevor die Aktien im Rahmen des Börsengangs verkauft werden können, muss die Registrierung bei der SEC wirksam werden. Wann Privatanlegerinnen und Privatanleger die Titel regulär an der Nasdaq kaufen können, ist deshalb noch offen. Auch der endgültige Ausgabepreis und die Anzahl der angebotenen Aktien stehen bislang nicht fest.

Neuer Rekordbörsengang?

Laut Reuters halten einige Investoren eine Unternehmensbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar für möglich. Anthropic selbst hat eine solche Bewertung bislang nicht bestätigt. Der Börsengang wird von den Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley begleitet. Neben neu ausgegebenen Aktien sollen auch Anteile bisheriger Aktionäre angeboten werden. Laut Keystone-SDA wird in Branchenkreisen darüber spekuliert, dass Anthropic beim Emissionsvolumen den bisherigen Rekordbörsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX erreichen oder sogar übertreffen könnte.