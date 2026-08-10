Bis zu 36 Grad in der Schweiz: Karte zeigt, wo es besonders heiss wird

Panorama

Die Schweiz steht vor mehreren sehr heissen Tagen. Landesweit werden Höchstwerte zwischen 31 und 36 Grad erwartet. Gleichzeitig gelten in zahlreichen Regionen Hitzewarnungen.

Die aktuelle Hitzewelle hält die Schweiz fest im Griff und dürfte sich im Verlauf der Woche noch verschärfen. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen laut Meteoschweiz in weiten Teilen des Landes auf bis zu 36 Grad. Besonders hohe Werte werden in der zweiten Wochenhälfte erwartet.

Wetter in der Schweiz: Höhepunkt der Hitze kommt noch

Am Montag werden in der Deutschschweiz sowie in Nord- und Mittelbünden am Nachmittag rund 33 Grad erwartet. In der Westschweiz und im Wallis steigen die Temperaturen auf etwa 34 Grad. Auf der Alpensüdseite werden in den Niederungen ebenfalls rund 33 Grad prognostiziert, während es im Oberengadin mit etwa 25 Grad deutlich weniger heiss bleibt.

Am Dienstag setzt sich das sonnige und heisse Wetter fort. In den Niederungen werden je nach Region etwa 31 bis 34 Grad erreicht. Am Mittwoch liegen die Höchstwerte vielerorts bei 33 bis 34 Grad.

Noch heisser dürfte es ab Donnerstag werden. Für die Deutschschweiz werden rund 34 Grad prognostiziert, für die Westschweiz und die Alpensüdseite etwa 35 Grad. Am Freitag sind in Teilen der Deutschschweiz rund 35 Grad möglich.

Hitzewelle in der Schweiz: Karte zeigt betroffene Regionen

Die Karte stellt die Wettervorhersage auf Grundlage des europäischen Wettermodells ECMWF dar. Zur Nutzung der Karte zoomt man zunächst auf den gewünschten Standort. Anschliessend kann man die Animation für die nächsten Tage über das «Play»-Symbol unten links starten. Die Legende unterhalb der Karte informiert darüber, welche Temperatur zu erwarten ist. Zusätzliche Wetterinformationen, insbesondere zu möglichen Gewittern oder der prognostizierten Regenmenge, können oben rechts eingeblendet werden.

Hitzewarnung der Stufe 4 im Süden – weitere Regionen könnten folgen

Besonders hoch ist die Hitzebelastung im Süden. Für das Basso Moesano sowie Mittel- und Südtessin gilt seit Montagvormittag eine Hitzewarnung der Stufe 4. Sie dauert nach aktuellem Stand bis Freitag, 14. August, um 20 Uhr.

In zahlreichen Gebieten nördlich der Alpen gilt bereits Hitzewarnung der Stufe 3. Dazu gehören unter anderem die Nordwestschweiz, die Zentralschweiz, das zentrale Mittelland, das Rheintal und Schaffhausen sowie Gebiete vom Genferseebecken über das Drei-Seen-Land bis zum Jurasüdfuss und Hochrhein.

Die Warnlage könnte sich weiter verschärfen. Ab Mittwoch oder Donnerstag könnten auch in weiteren Regionen auf der Alpennordseite die Kriterien für eine Hitzewarnung der Stufe 3 erfüllt sein. Eine Ausweitung der Warnung auf alle Regionen in den Niederungen gilt als wahrscheinlich. In der Nordwestschweiz ist ab Donnerstag sogar eine Hochstufung auf Stufe 4 nicht ausgeschlossen.

Trockenheit und grosse Waldbrandgefahr

Die anhaltende Hitze trifft auf eine bereits ausgeprägte Trockenheit. Für die gesamte Schweiz gilt eine Trockenheitswarnung der Stufe 4. Gleichzeitig herrscht in weiten Teilen des Landes eine grosse oder sehr grosse Waldbrandgefahr der Stufen 4 und 5.

Die höchste Waldbrandgefahrenstufe gilt unter anderem in den Alpen, in Genf und Liechtenstein sowie im zentralen und östlichen Mittelland und im östlichen Jura. Die meisten Kantone haben bereits Feuerverbote erlassen.

Eine nachhaltige Entspannung zeichnet sich vorerst nicht ab. Niederschläge, die die Situation deutlich entschärfen könnten, werden derzeit nicht erwartet. Die hohen Temperaturen der kommenden Tage dürften die Waldbrandgefahr zusätzlich verschärfen.