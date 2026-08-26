Bis zu 130 km/h: Windwarnung für Chur, Davos und Landquart

Panorama

Für unter anderem Chur, Landquart und Davos gilt ab Donnerstagnachmittag eine Unwetterwarnung wegen starken Windes. In exponierten Lagen Graubündens sind Windspitzen von bis zu 130 km/h möglich.

In Teilen Graubündens wird es am Donnerstag, 27. August 2026, stürmisch. Für Chur, Landquart und Davos weist MeteoSchweiz eine mässige Windgefahr der Stufe 2 aus. Die Warnung beginnt um 14 Uhr und dauert bis Freitag, 28. August, um 18 Uhr. Besonders kräftig kann der Wind in höheren und exponierten Lagen ausfallen.

Unwetterwarnung für Chur und Landquart: Bis zu 130 km/h möglich

Chur und Landquart gehören zur Warnregion Landquart-Chur. Dort werden in exponierten Gebieten oberhalb von 1000 Metern Windspitzen zwischen 100 und 130 km/h erwartet. In tieferen Lagen können die Böen noch 70 bis 100 km/h erreichen. Der Wind kommt hauptsächlich aus südlicher bis südöstlicher Richtung.

Mit dem kräftigen Wind sind auch konkrete Gefahren verbunden. Kleinere Äste können abbrechen, zudem können Gegenstände umstürzen oder weggeweht werden, wenn sie im Freien nicht ausreichend gesichert sind. Empfohlen wird deshalb, lose Gegenstände rechtzeitig zu befestigen. Während des Sturms sollten zudem Wälder, Alleen und andere baumreiche Gebiete gemieden werden.

Am Donnerstag bleibt es zunächst sommerlich warm. Für Chur werden 19 bis 31 Grad erwartet, für Landquart 18 bis 30 Grad. Niederschlag ist für Donnerstag in den gezeigten Lokalprognosen noch keiner ausgewiesen.

Davos ebenfalls von der Windwarnung betroffen

Auch für Davos gilt die Gefahrenstufe 2 wegen Windes im gleichen Zeitraum von Donnerstag um 14 Uhr bis Freitag um 18 Uhr. In der Region Davos werden oberhalb von 1600 Metern ebenfalls Spitzen von 100 bis 130 km/h erwartet. Unterhalb davon sind in tieferen Lagen Böen von 50 bis 80 km/h möglich. Die Hauptwindrichtung liegt hier zwischen Südwest und Süd.

Aufgrund der Höhenlage fallen die Temperaturen in Davos deutlich niedriger aus als im Churer Rheintal. Am Donnerstag werden 11 bis 25 Grad prognostiziert. Auch hier bleibt es laut der vorliegenden Prognose zunächst trocken.

Am Freitag folgen Regen und Gewitter

Die Wetterlage verändert sich zum Freitag deutlich. Für alle drei Orte zeigen die Prognosen unbeständigeres Wetter mit Niederschlägen und Gewittern. In Chur werden rund 17 Millimeter Regen, in Landquart etwa 13 Millimeter und in Davos rund 7 Millimeter prognostiziert.

Gleichzeitig sinken die Höchsttemperaturen: In Chur werden am Freitag noch etwa 24 Grad, in Landquart 25 Grad und in Davos 21 Grad erwartet. Damit folgt auf den warmen und zunehmend windigen Donnerstag ein deutlich wechselhafterer Freitag.

Weitere Gebiete betroffen

Eine Gefahrenkarte von MeteoSchweiz zeigt die Windwarnung nicht nur für Graubünden. Grössere Gebiete der Zentral- und Ostschweiz sind ebenfalls der Gefahrenstufe 2 zugeordnet.