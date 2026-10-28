Am Montag, 26. Oktober 2026, ist es kurz nach 19.10 Uhr am Bahnhof Ittigen zu einem Brandereignis gekommen. Ein Mann erlitt dabei Verbrennungen und musste ins Spital gebracht werden. Wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilt, sind die genauen Umstände des Vorfalls noch nicht geklärt.

Passanten helfen verletztem Mann am Bahnhof Ittigen

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Mann am Montagabend am Bahnhof Ittigen in Brand. Dabei fing auch ein Abfalleimer Feuer. Anwesende Personen reagierten auf die Situation und unterstützten den Mann dabei, die Flammen zu löschen.

Nach dem Vorfall entfernte sich der Verletzte vom Ereignisort. Eine Polizeipatrouille konnte ihn kurze Zeit später ausfindig machen. Anschliessend wurde er zur medizinischen Versorgung ins Spital gebracht.

Polizei geht von Selbsthandlung aus und sucht Zeugen

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Kantonspolizei Bern davon aus, dass der Mann das Brandereignis selbst ausgelöst hat. Weshalb es dazu kam und wie sich der Vorfall genau abspielte, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland versucht die Polizei nun, den genauen Ablauf zu rekonstruieren. Dafür werden Personen gesucht, die am Montagabend am Bahnhof Ittigen Beobachtungen gemacht haben oder weitere Angaben zum Ereignis machen können.