Panorama

Bärbel Bas trauert um ihre Stieftochter, die im Alter von 53 Jahren gestorben ist. Der familiäre Verlust hat die SPD-Politikerin zum Rücktritt von ihren Spitzenämtern bewogen.

Die deutsche Politikerin Bärbel Bas (58) hat am Montag, 12. Oktober 2026, ihren Rückzug vom SPD-Parteivorsitz und aus der Bundesregierung angekündigt. Als Grund nannte die bisherige Arbeitsministerin den Tod ihrer Stieftochter. Bereits Ende September hatte sie ihre öffentlichen Termine abgesagt.

Wer war die Stieftochter von Bärbel Bas?

Die Verstorbene war die Tochter von Siegfried Ambrosius, mit dem Bas bis zu dessen Tod verheiratet war. Sie stammte aus einer früheren Beziehung des SPD-Politikers. Gemeinsame Kinder hatte das Paar nicht.

Über das Leben der Stieftochter ist kaum etwas bekannt. Sie stand nicht in der Öffentlichkeit und trat auch im Zusammenhang mit der politischen Karriere ihrer Stiefmutter nicht in Erscheinung. Laut Medienberichten starb sie Ende September 2026 im Alter von 53 Jahren. Nähere Angaben zur Todesursache liegen nicht vor.

Bereits 2020 starb der Ehemann von Bärbel Bas

Siegfried Ambrosius starb am 22. September 2020 im Alter von 79 Jahren. Nach einer Rückenoperation hatte er eine Infektion erlitten, an deren Folgen er verstarb. Der langjährige SPD-Funktionär war unter anderem 39 Jahre lang Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Duisburg.

Bas und Ambrosius waren 15 Jahre zusammen, fünf davon verheiratet. Zwischen den beiden lagen 27 Jahre Altersunterschied. Ambrosius litt an Parkinson. Mit der Heirat wollten sie sich unter anderem für medizinische Notfälle rechtlich absichern.