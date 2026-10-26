Die Autobahnvignette in der Schweiz kostet 40 Franken. Ihr könnt zwischen einer Klebevignette und einer digitalen E-Vignette wählen. Beide gelten für denselben Zeitraum: vom 1. Dezember des Vorjahres bis zum 31. Januar des Folgejahres. Tages-, Wochen- oder Monatsvignetten gibt es nicht.
Wie lange ist die Vignette in der Schweiz gültig?
Die Schweizer Jahresvignette hat einen festen Gültigkeitszeitraum von insgesamt 14 Monaten. Entscheidend ist das Vignettenjahr – nicht der Tag, an dem ihr sie kauft.
Vignettenjahr
Gültig ab
Gültig bis
2026
1. Dezember 2025
31. Januar 2027
2027
1. Dezember 2026
31. Januar 2028
Gültigkeit der Vignetten-Jahre 2026 und 2027
Die Vignette für das kommende Jahr ist jeweils ab dem 1. Dezember erhältlich. Die Daten für 2027 ergeben sich aus dieser allgemeinen Regel des Bundes.
Wichtig: Ein später Kauf verlängert die Gültigkeit nicht. Kauft ihr beispielsweise im Oktober 2026 eine Vignette für 2026, endet sie trotzdem am 31. Januar 2027.
Welche Vignette brauche ich zum Jahreswechsel?
Diese Beispiele helfen bei der Entscheidung:
Ihr habt eine Vignette 2026: Damit könnt ihr vignettenpflichtige Strassen noch bis einschliesslich 31. Januar 2027 benutzen.
Ihr braucht im November 2026 erstmals eine Vignette: Die Vignette 2027 deckt diese Fahrt noch nicht ab. Dafür benötigt ihr eine gültige Vignette 2026.
Ihr fahrt erst ab Dezember 2026 wieder auf die Autobahn: Dann könnt ihr bereits die Vignette 2027 verwenden.
Ihr fahrt ab 1. Februar 2027: Die Vignette 2026 reicht nicht mehr aus.
Auch die E-Vignette gilt innerhalb dieses festen Zeitfensters. Sie läuft nicht zwölf Monate ab dem Kaufdatum.
E-Vignette Schweiz: Wo kann man sie offiziell kaufen?
Die offizielle Verkaufsplattform ist das Via-Portal des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Ihr erreicht es über e-vignette.ch oder direkt unter via.admin.ch/shop.
Für den Kauf benötigt ihr die Fahrzeugkategorie, das Zulassungsland und das Kontrollschild. Die elektronische Vignette wird mit der Fahrzeugnummer verknüpft. Einen Aufkleber braucht ihr dafür nicht.
So geht ihr vor:
Öffnet den offiziellen Webshop.
Wählt das passende Vignettenjahr und die Fahrzeugkategorie.
Gebt Zulassungsland und Kontrollschild sorgfältig ein.
Kontrolliert die Angaben vor der Bezahlung.
Speichert nach dem erfolgreichen Kauf die Quittung.
Die E-Vignette für das laufende Vignettenjahr ist nach erfolgreichem Kauf sofort gültig. Eine Wartefrist gibt es nicht. Sie verlängert sich allerdings nicht automatisch für das nächste Jahr. Einen Zahlungsbeleg müsst ihr bei der Fahrt nicht mitführen.
Vorsicht vor Zusatzgebühren und gefälschten Shops
Beim Bund kostet die E-Vignette genau 40 Franken, ohne zusätzliche Bearbeitungsgebühr oder Kaution.
Private Anbieter dürfen für die Vermittlung Zuschläge verlangen. Ein höherer Preis bedeutet deshalb nicht automatisch Betrug. Daneben warnt das BAZG jedoch ausdrücklich vor gefälschten Webseiten und betrügerischen E-Mails. Der Bund fordert euch niemals per E-Mail dazu auf, eure Zahlungsinformationen zu bestätigen. Am einfachsten vermeidet ihr Vermittlungskosten, indem ihr direkt im offiziellen Shop kauft.
Wie kann ich prüfen, ob bereits eine E-Vignette vorhanden ist?
Im Via-Portal könnt ihr mit dem Zulassungsland und dem Kontrollschild nach einer bestehenden E-Vignette suchen. Das ist beispielsweise bei einem geliehenen Fahrzeug hilfreich.
Die öffentliche Abfrage zeigt allerdings nur E-Vignetten an, bei denen die entsprechende Sichtbarkeit freigegeben wurde.
Kein Suchtreffer beweist deshalb, dass keine gültige E-Vignette vorhanden ist. Prüft bei Unsicherheit zusätzlich eure Kaufunterlagen oder fragt die Person, von der ihr das Fahrzeug übernommen habt.
Klebevignette oder E-Vignette: Was ist der Unterschied?
Preis und Gültigkeitszeitraum sind gleich. Der entscheidende Unterschied ist die Zuordnung:
Klebevignette
E-Vignette
Preis
40 Franken
40 Franken im offiziellen Shop
Gebunden an
Das Fahrzeug
Das Kontrollschild
Anbringen
Aufkleben vorgeschrieben
Kein Aufkleber nötig
Fahrzeuge mit Wechselschidern
Jedes Fahrzeug braucht eine eigene Klebevignette
Eine E-Vignette für das gemeinsame Kontrollschild genügt
Unterschiede zwischen Klebe-/ und E-Vignette
Für zwei Autos mit Wechselschildern ergibt sich damit ein konkreter Unterschied: Zwei Klebevignetten kosten insgesamt 80 Franken, eine E-Vignette für das Wechselkontrollschild kostet 40 Franken.
Was passiert bei einem Fahrzeug- oder Kontrollschildwechsel?
Neues Auto, gleiches Kontrollschild: Die E-Vignette gilt automatisch auch für das neue Fahrzeug. Eine Übertragung ist nicht nötig.
Gleiches Auto, neues Kontrollschild: Eine Übertragung ist möglich, wenn Fahrzeug und Halterin oder Halter identisch bleiben – beispielsweise nach einem Umzug oder dem Verlust des Kontrollschilds. Dafür sind entsprechende Nachweise erforderlich.
Neues Auto und neues Kontrollschild: Die bisherige E-Vignette kann nicht übertragen werden.
Eine bereits aufgeklebte Vignette dürft ihr dagegen nicht ablösen und auf ein anderes Auto kleben. Das gilt auch dann, wenn beide Fahrzeuge euch gehören.
Welche Fahrzeuge brauchen eine Autobahnvignette?
Grundsätzlich benötigen Motorfahrzeuge und Anhänger bis jeweils 3,5 Tonnen Gesamtgewicht eine Vignette, wenn sie abgabepflichtige Nationalstrassen benutzen. Dazu gehören insbesondere Autos, Motorräder, Lieferwagen und leichte Wohnmobile.
Anhänger und Wohnwagen brauchen grundsätzlich eine eigene Vignette. Für ein Auto mit Wohnwagen bis jeweils 3,5 Tonnen fallen damit normalerweise zweimal 40 Franken an. Für Motorradanhänger gelten Ausnahmen.
Wohnmobile über 3,5 Tonnen unterliegen stattdessen der pauschalen Schwerverkehrsabgabe.
Bei einem Auto gehört sie direkt auf die Innenseite der Frontscheibe und muss von aussen gut sichtbar sein. Bei Motorrädern und Anhängern wird sie an einem zugänglichen, nicht leicht auswechselbaren Teil angebracht.
Klebestreifen, zusätzliche Folien oder andere Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Auch eine gekaufte Vignette, die lediglich im Handschuhfach liegt, genügt nicht.
Kaufen könnt ihr die Klebevignette beispielsweise an Tankstellen und Postschaltern sowie bei ausgewählten Zollstellen. Auch die Post bietet einen Onlineverkauf an.
Welche Busse droht ohne gültige Vignette?
Wer eine vignettenpflichtige Strasse ohne gültige Vignette benutzt, muss 200 Franken Busse bezahlen. Zusätzlich ist eine Vignette für 40 Franken zu kaufen. Zusammen sind das 240 Franken.
Muss ich für eine einzige Fahrt eine Jahresvignette kaufen?
Ja, wenn ihr dabei eine vignettenpflichtige Strecke benutzt. Eine günstigere Tages- oder Zehntagesvignette gibt es in der Schweiz auch für die digitale Variante nicht.
Wer ausschliesslich auf Strassen ohne Vignettenpflicht fährt, benötigt dafür keine Autobahnvignette. Prüft die geplante Route vor der Fahrt anhand der offiziellen Karte.
Regeln und Gebühren anhand der Bundesinformationen geprüft am 26. Oktober 2026.