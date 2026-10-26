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Wie viel kostet die Autobahnvignette in der Schweiz, wie lange gilt sie und wo kauft man die E-Vignette? Die wichtigsten Regeln – mit Beispielen zu Jahreswechsel, Wechselschildern und Anhängern.

Die Autobahnvignette in der Schweiz kostet 40 Franken. Ihr könnt zwischen einer Klebevignette und einer digitalen E-Vignette wählen. Beide gelten für denselben Zeitraum: vom 1. Dezember des Vorjahres bis zum 31. Januar des Folgejahres. Tages-, Wochen- oder Monatsvignetten gibt es nicht.

Wie lange ist die Vignette in der Schweiz gültig?

Die Schweizer Jahresvignette hat einen festen Gültigkeitszeitraum von insgesamt 14 Monaten. Entscheidend ist das Vignettenjahr – nicht der Tag, an dem ihr sie kauft.

Vignettenjahr Gültig ab Gültig bis 2026 1. Dezember 2025 31. Januar 2027 2027 1. Dezember 2026 31. Januar 2028 Gültigkeit der Vignetten-Jahre 2026 und 2027

Die Vignette für das kommende Jahr ist jeweils ab dem 1. Dezember erhältlich. Die Daten für 2027 ergeben sich aus dieser allgemeinen Regel des Bundes.

Wichtig: Ein später Kauf verlängert die Gültigkeit nicht. Kauft ihr beispielsweise im Oktober 2026 eine Vignette für 2026, endet sie trotzdem am 31. Januar 2027.

Welche Vignette brauche ich zum Jahreswechsel?