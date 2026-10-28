Der Tod von Nico Bäumker erschüttert Arminia Bielefeld. Der Jugendtrainer starb in der Nacht zu Montag, wie der Verein am Dienstagabend mitteilte. Er wurde laut der «Neuen Westfälischen» nur 24 Jahre alt.

Was ist zur Todesursache von Nico Bäumker bekannt?

Nach Angaben des Vereins verstarb Bäumker «infolge eines medizinischen Notfalls im Zusammenhang mit einer bekannten Vorerkrankung».

Welche Erkrankung vorlag und um welchen medizinischen Notfall es sich handelte, teilte Arminia Bielefeld nicht mit. Genauere Angaben zur Todesursache sind damit bislang nicht öffentlich bestätigt.

Vom Jugendspieler zum Nachwuchstrainer bei Arminia Bielefeld

Bäumker spielte selbst von der U13 bis zur U17 für die Arminia. Eine Verletzung zwang ihn dazu, seine aktive Laufbahn früh zu beenden. Dem Verein blieb er dennoch verbunden: 2020 wurde er jüngster Trainer der Nachwuchsakademie AKADEMINIA.

Der Klub würdigt seinen Einsatz für die sportliche und persönliche Entwicklung der Nachwuchsspieler sowie seine Hilfsbereitschaft gegenüber Kollegen. Beim kommenden Heimspiel in der SchücoArena will Arminia Bielefeld an ihn erinnern.