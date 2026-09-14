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Apple veröffentlicht iOS 27 mit zahlreichen Neuerungen für das iPhone. In der Schweiz stehen vor allem Siri AI, neue Fotowerkzeuge, mehr Kinderschutz und eine höhere Systemleistung im Fokus.

Apple veröffentlicht heute iOS 27. Die neue Version des iPhone-Betriebssystems ist ab dem 14. September verfügbar. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören Siri AI und zusätzliche Funktionen von Apple Intelligence. Daneben hat Apple unter anderem Safari, Mail, Fotos und die Kinderschutzfunktionen überarbeitet.

Apple iOS 27: Siri AI

Mit iOS 27 baut Apple Siri zu einem KI-Assistenten aus. Nutzerinnen und Nutzer können offene Fragen stellen, Ideen entwickeln und längere Gespräche führen. Siri AI basiert auf Apple Intelligence und kann bei Anfragen auch persönliche Inhalte berücksichtigen. So kann der Assistent beispielsweise nach älteren Fotos suchen, eine E-Mail im Postfach finden oder eine gespeicherte Notiz aufrufen.

Für Schweizer Nutzerinnen und Nutzer ist dabei entscheidend: Die Einschränkungen für die Europäische Union betreffen die Schweiz nicht. Siri AI wird zunächst auf Englisch eingeführt und setzt ein kompatibles Gerät voraus. Apple Intelligence selbst unterstützt unter anderem Deutsch, Französisch und Italienisch. Einige Funktionen können allerdings je nach Region und Sprache eingeschränkt sein.

Siri kann zudem Aktionen in Apps wie Nachrichten, Musik und Erinnerungen ausführen. Möglich ist beispielsweise, eine Nachricht nachträglich zu bearbeiten oder ein Lied einer Playlist hinzuzufügen. Eine neue Siri-App sammelt bisherige Unterhaltungen. Gespräche lassen sich dort anheften und auf einem anderen Apple-Gerät fortsetzen.

Neu ist ausserdem ein Siri-Modus für die Kamera. Zusammen mit Visual Intelligence kann er Informationen über Objekte in der Umgebung liefern und passende Aktionen anbieten.

Neue Werkzeuge für Texte und Fotos

Siri AI kann Texte erstellen oder Rückmeldungen zu bereits geschriebenen Inhalten geben. In Nachrichten und Mail kann die Funktion Schreibstil, Zeichensetzung und Ton berücksichtigen.