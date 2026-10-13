Panorama

Apple hat für den 13. Oktober 2026 eine Veranstaltung unter dem Motto «Welcome home» angekündigt. Wann beginnt der Medientermin in der Schweiz und gibt es einen Livestream?

Apple lädt am Dienstag, 13. Oktober, zu einer Veranstaltung nach New York. Im Mittelpunkt dürfte das vernetzte Zuhause stehen. Branchenberichten zufolge könnte der Konzern eine neue Smart-Home-Zentrale sowie überarbeitete Versionen des HomePod mini und Apple TV 4K vorstellen. Welche Geräte tatsächlich präsentiert werden, hat Apple noch nicht bekannt gegeben.

Apple Home Event: Wann beginnt die Veranstaltung?

Der Medientermin startet am 13. Oktober um 15 Uhr Schweizer Zeit. In New York ist es dann 9 Uhr morgens. Ob Apple seine Neuheiten zeitgleich öffentlich vorstellt, ist noch offen.

Gibt es einen Livestream zum Apple-Event?

Ein offizieller Livestream wurde bislang nicht angekündigt. Statt einer grossen Präsentation könnte der Konzern die neuen Geräte über den Apple Newsroom und separate Produktvideos vorstellen.