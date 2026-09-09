Panorama

Apple zeigt am 9. September seine nächsten Neuheiten. Hier gibt es den Livestream zur Keynote.

Am Mittwoch, 9. September 2026, lädt Apple zum nächsten grossen Event. Die Präsentation steht unter dem Motto «Surprise and Shine». Erwartet werden unter anderem neue iPhones und Apple Watches. Das Apple Event 2026 beginnt um 19 Uhr Schweizer Zeit (MESZ). In Cupertino ist es zu diesem Zeitpunkt 10 Uhr morgens. Die Präsentation wird im Livestream übertragen.

Apple Event 2026 im Livestream: Keynote live verfolgen

Apple überträgt die Keynote live auf YouTube, auf seiner Event-Webseite und über die Apple-TV-App. Der YouTube-Stream ist bereits vor der Veranstaltung verfügbar. Dort lässt sich auch eine Benachrichtigung für den Beginn der Übertragung aktivieren.

Wer am Mittwochabend keine Zeit hat, kann die Präsentation später nachholen. Nach dem Event soll die Aufzeichnung sowohl über Apples Webseite als auch auf YouTube verfügbar sein.

iPhone 18 Pro, Max und mehr: Diese Produkte werden erwartet

Apple selbst hat noch nicht verraten, welche Geräte Teil der Präsentation sein werden. Erwartet werden neben dem iPhone 18 Pro und Pro Max die Apple Watch Series 12, die Apple Watch Ultra 4 und die AirPods 5. Besonders viele Spekulationen gibt es um ein mögliches erstes faltbares iPhone von Apple. Auch iOS 27 und die bereits vorgestellte neue Siri könnten beim September-Event nochmals eine Rolle spielen.