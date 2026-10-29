Auf Webseiten scrollen, Fotos mit zwei Fingern vergrössern oder direkt auf dem Bildschirm arbeiten: Das wird beim neuen MacBook Pro möglich. Apple hat am Mittwoch seine ersten MacBook-Modelle mit Touchscreen vorgestellt. Sie kommen in den Grössen 14 und 16 Zoll. Tastatur und Trackpad bleiben erhalten.

Das verändert sich beim MacBook Pro

Neben der Touchbedienung erhalten die Geräte ein OLED-Display namens «PROLED XDR». Auch die vom iPhone bekannte Dynamic Island zieht auf dem Mac ein. Darüber lassen sich beispielsweise Musik steuern und laufende Aktivitäten anzeigen.

Im Innern arbeiten je nach Ausstattung die Chips M5 Pro oder M5 Max. Die neuen Modelle sind zudem dünner und leichter als ihre Vorgänger.

Schweizer Preise starten bei 2799 Franken

Vorbestellungen sind seit dem 28. Oktober möglich. Die Auslieferung und der Verkauf in den Geschäften beginnen laut Apple am Freitag, 6. November.

Das 14-Zoll-Modell mit M5 Pro kostet in der Schweiz ab 2799 Franken, die 16-Zoll-Version ab 3299 Franken, jeweils inklusive Mehrwertsteuer. Mehr Arbeitsspeicher, zusätzlicher Speicherplatz oder der M5-Max-Chip erhöhen den Preis.

Wichtig beim Kauf: Die Touchfunktion gehört ausdrücklich zu den neuen Modellen mit . Wer einen berührungsempfindlichen Bildschirm möchte, sollte deshalb auf diese Modellbezeichnung achten.