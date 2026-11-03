Der 29-jährige Antoine de Massy wurde am 25. Oktober 2026 leblos in einer Grünanlage im monegassischen Küstenviertel Larvotto entdeckt. Seine Familie hatte zuvor die Polizei alarmiert, nachdem er nicht zu einem gemeinsamen Essen erschienen war. Die genauen Umstände seines Todes sind weiterhin ungeklärt.

Antoine de Massy: Ermittler vermuten tödlichen Sturz

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Verwandte von Fürst Albert II. vermutlich durch einen Sturz aus rund 13 Metern Höhe ums Leben. Medienberichten zufolge soll Antoine de Massy in der Nacht vor seinem Tod schwankend einen Nachtclub in Monaco verlassen haben.

Im Zuge der Ermittlungen wertete die Polizei Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Dabei geriet ein 42-jähriger Ukrainer, der seit rund 30 Jahren im Fürstentum lebt, ins Visier der Behörden. Der Mann wurde festgenommen und wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und unterlassene Hilfeleistung in Untersuchungshaft genommen.

Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe und machte vor dem Untersuchungsrichter keine weiteren Angaben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Vater von Antoine de Massy glaubt nicht an einen Unfall

Baron Christian de Massy stellt eine Unfallhypothese infrage. In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung «Corriere della Sera» äusserte er sich zum Tod seines Sohnes: : «Es war definitiv kein Unfall, auch kein Selbstmord». Die monegassische Staatsanwaltschaft hat einen Unfall bisher öffentlich nicht ausgeschlossen. Ob eine andere Person für den tödlichen Sturz verantwortlich ist, steht bislang nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.