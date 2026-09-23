Panorama

AnnenMayKantereit spielen in Kürze zwei Konzerte in Zürich. Die wichtigsten Informationen zu den Shows gibt es hier im Überblick.

AnnenMayKantereit treten in Kürze live in Zürich auf. Wann beginnt der Einlass, wer ist als Vorband mit dabei und welche Songs stehen auf der Setlist?

AnnenMayKantereit in Zürich: Einlass und Beginn

Die Konzerte von AnnenMayKantereit in Zürich werden am 26. und 27. September 2026 im Hallenstadion stattfinden. Der Einlass am Samstag ist auf 18:00 Uhr angesetzt, der Beginn auf 20:00 Uhr. Für die Show am Sonntag startet der Einlass bereits um 17:00 Uhr und das Konzert um 19:00 Uhr. Kurzfristige Änderungen sind nicht auszuschliessen, sodass sich am Tag der Veranstaltung vergewissert werden sollte, dass der Zeitplan noch aktuell ist.

Vorband: Wer ist als Support mit dabei?

Am Samstag ist Benjamin Amaru im Vorprogramm angekündigt. Den Konzertabend am Sonntag wird Soft Loft eröffnen.

Setlist: Welche Songs spielen AMK live in Zürich?

AnnenMayKantereit spielten im Rahmen ihrer Tour am 20. September 2026 in Graz. Die Setlist des Konzertes kann als grobe Orientierung dienen. Ob manche Lieder bei den Shows in Zürich neu dazukommen oder andere weggelassen werden, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Laut Setlist.fm waren in Graz die folgenden Songs mit dabei: