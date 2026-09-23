Panorama

Rose-Tattoo-Frontmann Gary «Angry» Anderson ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Wenige Wochen zuvor war der australische Rocksänger mit seiner Band auf Abschiedstour durch Europa.

Gary «Angry» Anderson ist tot. Der Sänger der australischen Hardrockband Rose Tattoo starb am Montag, 21. September 2026, im Alter von 79 Jahren im Kreis seiner Angehörigen in Australien.

Was ist zur Todesursache von Angry Anderson bekannt?

Eine konkrete Todesursache nannten Andersons Familie und Rose Tattoo in ihrer Mitteilung nicht. Bekannt ist jedoch, dass der Sänger Anfang August während der «One Last Ride»-Abschiedstour einen Herzstillstand erlitten hatte.

Anderson musste daraufhin in Deutschland im Spital behandelt werden. Rose Tattoo brachen ihre Europatour vorzeitig ab. Ob der Herzstillstand unmittelbar zu Andersons Tod führte, geht aus der offiziellen Mitteilung nicht hervor.

Rose Tattoo verlieren ihren langjährigen Frontmann

Anderson war seit 1976 Sänger von Rose Tattoo und prägte die australische Hardrockband rund fünf Jahrzehnte lang. Zu ihren bekanntesten Songs gehören «Bad Boy for Love», «Rock ’n’ Roll Outlaw», «Nice Boys» und «We Can't Be Beaten». 2006 wurde Rose Tattoo in die ARIA Hall of Fame aufgenommen.

Auch als Solokünstler und Schauspieler war Anderson erfolgreich. Seine Ballade «Suddenly» wurde durch die australische Serie «Neighbours» international bekannt. Zudem spielte er im Film «Mad Max Beyond Thunderdome» mit und engagierte sich für soziale Projekte und Jugendliche.