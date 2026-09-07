Andreas Portmann (27) aus Wattwil seit März vermisst – Fall kommt zu «Aktenzeichen XY»

Panorama

Der 27-jährige Andreas Portmann aus Wattwil wird seit März vermisst. Seine letzte bekannte Spur führt über Sargans. Jetzt beschäftigt sein Verschwinden auch die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY».

Andreas Portmann wird seit dem 8. März 2026 vermisst. Seine letzten bekannten Bewegungen stammen vom folgenden Morgen. Der 27-Jährige verliess sein Monatszimmer in Sargans und machte sich auf den Weg zum Bahnhof. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Andreas Portmann: Fall wird bei «Aktenzeichen XY» gezeigt

Am Mittwoch, 9. September, wird der Fall in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… Ungelöst» aufgegriffen. Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr. Damit erreicht die Suche nach Andreas Portmann ein Publikum über die Schweiz hinaus.

In der Sendung wird auch Silvan Duft, Leiter der Ermittlungsdienste der Kriminalpolizei St.Gallen, auftreten. Die Polizei erhofft sich von der Ausstrahlung neue Hinweise zum Verbleib des 27-Jährigen.

Von Sargans möglicherweise Richtung Mühlehorn

Portmann verliess Wattwil am Sonntag, 8. März, um 20.20 Uhr und fuhr mit der S17 nach Sargans, wo er sich als Wochenaufenthalter aufhielt. Um 21.56 Uhr stieg er am Bahnhof aus und ging zu Fuss zum Hotel zum Ritterhof, in dem er ein Monatszimmer hatte.

Dieses verliess er am Montagmorgen um 5.53 Uhr in Richtung Bahnhof. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er dort einen Zug Richtung Rapperswil genommen haben. Die Polizei schliesst nicht aus, dass er in Mühlehorn ausgestiegen ist. Was danach geschah, ist unklar.

Zwei Öffentlichkeitsfahndungen blieben ohne Erfolg

Seit März sucht die Kantonspolizei St.Gallen nach dem 27-Jährigen. Auch die Öffentlichkeitsfahndungen vom 24. März und 30. April brachten keine entscheidenden Erkenntnisse zu seinem Verbleib.

Portmann ist rund 184 Zentimeter gross, von fester Statur und hat kurze braune Haare. Zuletzt trug er eine schwarze Jacke mit gelbem Innenfutter und Reflektorstreifen an beiden Armen. Zudem hatte er einen blauen Rucksack der Marke NIKE bei sich. Die Polizei sucht auch nach Hinweisen zu diesem Rucksack.

Wer Angaben zu Andreas Portmann oder seinem blauen NIKE-Rucksack machen kann, wird gebeten, sich unter 058 229 49 49 bei der Kantonspolizei St.Gallen zu melden.