Der deutsche Tänzer, Schauspieler und Kabarettist André Höhl ist nach Medienberichten am 25. Oktober 2026 gestorben. Höhl war vor allem durch seine Auftritte im DDR-Fernsehen bekannt geworden.

André Höhl: Todesursache noch unklar

Wie der «Berliner Kurier» berichtet, wurde der 59-Jährige tot in seinem Bett in Berlin-Friedrichshain aufgefunden. Höhl sei nicht zu einer Verabredung erschienen, sodass ihn Freunde in seiner Wohnung aufsuchten, zu der sie für Notfälle einen Zweitschlüssel besassen. Nach Angaben seiner Freunde sei Höhl friedlich eingeschlafen. Eine genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.

André Höhl tanzte mit Helga Hahnemann und Helene Fischer

Der gebürtige Leipziger absolvierte seine Ausbildung an der Staatlichen Ballettschule Leipzig. Ab 1986 war er am Opernhaus seiner Heimatstadt engagiert. Drei Jahre später wechselte er zum DDR-Fernsehballett.

Sein Debüt mit dem Ensemble gab er am 23. September 1989 in der 100. Ausgabe der Unterhaltungssendung «Ein Kessel Buntes». Im Palast der Republik stand er damals mit Entertainerin Helga Hahnemann auf der Bühne.

Später wurde Höhl zum Solisten ernannt. Auch nach der deutschen Wiedervereinigung blieb er dem Fernsehballett treu und wirkte in zahlreichen Produktionen von MDR, ARD und ZDF mit. Im Laufe seiner Karriere trat Höhl mit zahlreichen prominenten Künstlerinnen auf oder begleitete deren Fernsehauftritte tänzerisch. Dazu gehörten unter anderem Marika Rökk, Ute Lemper, Dagmar Frederic und Helene Fischer.