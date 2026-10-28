Die Strähl Käse AG ruft drei Rahmweichkäse-Sorten zurück, die bei Lidl Schweiz verkauft wurden. Wie das Unternehmen am 27. Oktober 2026 mitteilte, besteht der Verdacht auf eine Verunreinigung mit Listeria monocytogenes. Der Verzehr könnte die Gesundheit gefährden.
Käse-Rückruf bei Lidl
Betroffen sind die Rahmweichkäse-Sorten Nature, Chili und Grüner Pfeffer mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 13. November und dem 4. Dezember 2026.
Kundinnen und Kunden sollten die entsprechenden Packungen nicht mehr essen. Für andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte gilt die Warnung nicht.
Listerien können schwere Erkrankungen auslösen
Das Bakterium Listeria monocytogenes kann Magen-Darm-Erkrankungen und grippeähnliche Beschwerden verursachen. Besonders gefährdet sind Schwangere, Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere und gesundheitlich geschwächte Menschen. Bei ihnen sind auch schwere Krankheitsverläufe möglich.
Rückgabe bei Lidl auch ohne Kassenbon möglich
Wer einen der betroffenen Käse gekauft hat, kann ihn in jeder Schweizer Lidl-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. Bei Fragen zum Rückruf ist die Lidl-Kundenhotline unter +41 71 588 05 10 erreichbar.