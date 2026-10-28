Die Strähl Käse AG ruft drei Rahmweichkäse-Sorten zurück, die bei Lidl Schweiz verkauft wurden. Wie das Unternehmen am 27. Oktober 2026 mitteilte, besteht der Verdacht auf eine Verunreinigung mit Listeria monocytogenes. Der Verzehr könnte die Gesundheit gefährden.

Käse-Rückruf bei Lidl

Betroffen sind die Rahmweichkäse-Sorten Nature, Chili und Grüner Pfeffer mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 13. November und dem 4. Dezember 2026.

Kundinnen und Kunden sollten die entsprechenden Packungen nicht mehr essen. Für andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte gilt die Warnung nicht.