Panorama

Migros und Coop sind von einem Käse-Rückruf betroffen. In einem Produkt des Vorlieferanten wurden Listerien nachgewiesen, die schwere Erkrankungen auslösen können.

Die Eberle Spezialitäten AG ruft mehrere Minibrie-Sorten zurück, die bei Coop und Migros Ostschweiz verkauft wurden. Wie das Unternehmen am 26. Oktober 2026 mitteilt, wurden bei einem Vorlieferanten Listerien nachgewiesen. Kundinnen und Kunden sollen die betroffenen Käseprodukte nicht mehr konsumieren.

Migros und Coop: Diese Käsesorten sind vom Rückruf betroffen

Bei Coop handelt es sich um den Minibrie Marroni mit dem Verbrauchsdatum 25. November 2026 und der Chargennummer 146434.

Bei Migros Ostschweiz sind drei weitere Sorten mit dem Verbrauchsdatum 21. November 2026 betroffen:

Minibrie Knoblauch: Charge 146655

Charge 146655 Minibrie Steinpilz: Chargen 146817 und 146662

Chargen 146817 und 146662 Minibrie Chili: Charge 146656

Laut Hersteller sind keine weiteren bei Coop oder Migros Ostschweiz verkauften Produkte vom Rückruf betroffen.

Listerien können schwere Erkrankungen auslösen

Das Bakterium Listeria monocytogenes kann Magen-Darm-Erkrankungen und grippeähnliche Beschwerden verursachen. Besonders gefährdet sind Schwangere, Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere und gesundheitlich geschwächte Menschen. Bei ihnen sind auch schwere Krankheitsverläufe möglich.

Was können Kundinnen und Kunden jetzt tun?