Bei Migros sind aktuell zahlreiche Weichkäseprodukte von einem Rückruf betroffen. In verschiedenen Käsesorten der Eberle Spezialitäten AG und der Strähl Käse AG wurden Listerien nachgewiesen. Wegen der möglichen Gesundheitsgefahr werden weitere Produkte vorsorglich zurückgerufen. Nachdem Migros Ostschweiz am 26. Oktober 2026 zunächst drei Minibrie-Sorten aus dem Verkauf genommen hatte, wurde der Rückruf mehrfach erweitert. Am 3. November veröffentlichte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) eine weitere Warnung. Konsumentinnen und Konsumenten sollen die betroffenen Produkte nicht mehr essen.

Diese Käsesorten sind vom Rückruf bei Migros betroffen

Ursprünglich waren bei Migros Ostschweiz die drei Sorten Minibrie Chili, Steinpilz und Knoblauch der Eberle Spezialitäten AG betroffen. Mittlerweile umfasst der Rückruf weitere Produkte, darunter Minibrie Kürbis, Rüebli/Ingwer und Trüffel sowie grössere Brie-Varianten.

Auch andere Migros-Genossenschaften sind betroffen. Bei Migros Aare wurden Minibrie Schnittlauch und Kürbis verkauft. In den Regionen Zürich, Basel und Luzern gehören Minibrie Chili, Trüffel und Kürbis zu den zurückgerufenen Produkten.

Gemäss der BLV-Warnung vom 29. Oktober sind folgende zehn Käseprodukte bei Migros vom Rückruf betroffen: