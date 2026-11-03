Bei Migros sind aktuell zahlreiche Weichkäseprodukte von einem Rückruf betroffen. In verschiedenen Käsesorten der Eberle Spezialitäten AG und der Strähl Käse AG wurden Listerien nachgewiesen. Wegen der möglichen Gesundheitsgefahr werden weitere Produkte vorsorglich zurückgerufen. Nachdem Migros Ostschweiz am 26. Oktober 2026 zunächst drei Minibrie-Sorten aus dem Verkauf genommen hatte, wurde der Rückruf mehrfach erweitert. Am 3. November veröffentlichte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) eine weitere Warnung. Konsumentinnen und Konsumenten sollen die betroffenen Produkte nicht mehr essen.
Diese Käsesorten sind vom Rückruf bei Migros betroffen
Ursprünglich waren bei Migros Ostschweiz die drei Sorten Minibrie Chili, Steinpilz und Knoblauch der Eberle Spezialitäten AG betroffen. Mittlerweile umfasst der Rückruf weitere Produkte, darunter Minibrie Kürbis, Rüebli/Ingwer und Trüffel sowie grössere Brie-Varianten.
Auch andere Migros-Genossenschaften sind betroffen. Bei Migros Aare wurden Minibrie Schnittlauch und Kürbis verkauft. In den Regionen Zürich, Basel und Luzern gehören Minibrie Chili, Trüffel und Kürbis zu den zurückgerufenen Produkten.
Gemäss der BLV-Warnung vom 29. Oktober sind folgende zehn Käseprodukte bei Migros vom Rückruf betroffen:
Mini Brie Chili, 150 g: Migros Ostschweiz, Zürich, Basel und Luzern | Artikelnummer: 210542500000 | EAN: 7613404108543 | Haltbarkeitsdaten: alle | Ursprünglich genannte Charge: 146656 | Verkaufspreis: CHF 6.10
Mini Brie Steinpilz: Migros Ostschweiz | Artikelnummer: 210512632000 | EAN: 7611357014218 | Haltbarkeitsdaten: alle | Ursprünglich genannte Chargen: 146817 und 146662 | Verkaufspreis: CHF 6.50
Mini Brie Knoblauch: Migros Ostschweiz | Artikelnummer: 210556332000 | EAN: 7611357013938 | Haltbarkeitsdaten: alle | Ursprünglich genannte Charge: 146655 | Verkaufspreis: CHF 6.10
Mini Brie Kürbis, 150 g: Migros Ostschweiz, Aare, Zürich, Basel und Luzern | EAN: 7613269931126 / 7611357014393 | Haltbarkeitsdaten: alle
Mini Brie Rüebli/Ingwer, 150 g: Migros Ostschweiz | EAN: 7611357017134 | Haltbarkeitsdaten: alle
Mini Brie Schnittlauch, 150 g: Migros Aare | EAN: 7613404106808 | Haltbarkeitsdaten: alle
Mini Brie Trüffel, 150 g: Migros Zürich, Basel und Luzern | EAN: 7613404107218 | Haltbarkeitsdaten: alle
Brie Chili ½: Migros Ostschweiz | Strichcode: 2184905000001 | Haltbarkeitsdaten: alle
Rückruf bei Migros ausgeweitet: Alle Haltbarkeitsdaten betroffen
Aufgrund zusätzlicher Untersuchungsergebnisse wurde die Rückrufaktion in mehreren Schritten erweitert. Nachdem zunächst einzelne Chargen und Verbrauchsdaten betroffen waren, wurde der Rückruf auf weitere Produkte und Haltbarkeitsdaten ausgeweitet.
Für sämtliche zehn in der Migros-Produktliste des BLV vom 29. Oktober aufgeführten Käseprodukte gilt der Rückruf unabhängig vom Mindesthaltbarkeits- beziehungsweise Verbrauchsdatum. Die ursprünglich genannten Chargennummern schränken den erweiterten Rückruf somit nicht ein.
Listerien können schwere Erkrankungen auslösen
Das Bakterium Listeria monocytogenes kann Magen-Darm-Erkrankungen und grippeähnliche Beschwerden verursachen. Besonders gefährdet sind Schwangere, Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere und gesundheitlich geschwächte Menschen. Bei ihnen sind auch schwere Krankheitsverläufe möglich.
Was tun mit zurückgerufenem Käse von Migros?
Wer eines der betroffenen Produkte gekauft hat, sollte dieses nicht mehr konsumieren. Die zurückgerufenen Käsesorten können an die Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.
Personen, die bereits betroffenen Käse gegessen haben, sollten bei gesundheitlichen Beschwerden oder Unsicherheiten ärztlichen Rat einholen. Weitere Informationen erhalten Kundinnen und Kunden über die Migros M-Infoline unter 0800 84 08 48.