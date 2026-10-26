Panorama

Wegen einer möglichen Gesundheitsgefahr ruft ein Hersteller geräucherte Forellenfilets zurück. Das bei Lidl Schweiz verkaufte Produkt ist mit Listerien belastet.

In geräucherten Forellenfilets, die bei Lidl Schweiz verkauft wurden, sind Listerien nachgewiesen worden. Der Hersteller DANFOREL A/S hat deshalb am 23. Oktober 2026 einen Rückruf bekannt gegeben. Betroffen ist das Produkt «Forellenfilets geräuchert – Natur» der Marke Nautica in der 125-Gramm-Packung mit dem Haltbarkeitsdatum 1. November 2026. Vom Verzehr wird dringend abgeraten.

Rückrufaktion bei Lidl: Listerien können schwere Erkrankungen auslösen

Das nachgewiesene Bakterium Listeria monocytogenes kann Magen-Darm-Erkrankungen und grippeähnliche Beschwerden verursachen. Besonders gefährdet sind Schwangere, Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere und immungeschwächte Menschen. Bei ihnen kann eine Infektion schwer verlaufen.

Der Rückruf beschränkt sich laut Hersteller auf das genannte Produkt mit dem entsprechenden Datum. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte sind nicht betroffen.

Rückruf: Lidl erstattet Kaufpreis auch ohne Kassenbon

Kundinnen und Kunden können die betroffenen Forellenfilets in sämtlichen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Bei Fragen ist die Lidl-Kundenhotline unter +41 71 588 05 10 erreichbar. Der Hersteller bittet zudem darum, weitere Betroffene über den Rückruf zu informieren.