Aktueller Rückruf bei Lidl

Panorama

Bei Lidl gibt es eine Rückrufaktion für ein Tiefkühlprodukt. Was müssen Verbraucherinnen und Verbraucher dazu wissen?

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat am 28. Juli 2026 eine öffentliche Warnung zu einer tiefgekühlten Beerenmischung veröffentlicht. In dem Produkt wurden Noroviren nachgewiesen. Lidl hat die betroffene Ware umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf eingeleitet.

Lidl: Rückruf von Beerenmischung

Vom Rückruf betroffen ist die Freshona Bio Beerenmischung tiefgefroren (300 g). Es handelt sich ausschliesslich um Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 25. Februar 2028 (Lot-Nummer L250226B3), 26. März 2028 (Lot-Nummer L270326B3) und 14. April 2028 (Lot-Nummer L150426P3). Das BLV empfiehlt Konsumentinnen und Konsumenten ausdrücklich, das betroffene Produkt nicht zu verzehren.

Rückrufaktion: Warum wurde das Produkt zurückgerufen?

Grund für den Rückruf ist der Nachweis von Noroviren in den tiefgekühlten Beeren. Eine Gesundheitsgefährdung kann laut BLV nicht ausgeschlossen werden. Noroviren können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Erste Beschwerden treten in der Regel innerhalb von 12 bis 48 Stunden nach einer Ansteckung auf. Typische Symptome sind plötzlich einsetzendes Erbrechen, starker Durchfall sowie Bauch-, Muskel- und Kopfschmerzen. In einzelnen Fällen kann auch Fieber auftreten. Während die Erkrankung meist mild verläuft, kann sie bei älteren Menschen, Kindern und immungeschwächten Personen einen schwereren Verlauf nehmen.