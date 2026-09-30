Panorama

Aldi Suisse hat eine Rückrufaktion für Süssigkeiten veranlasst. In einzelnen Packungen könnten Metallfragmente enthalten sein.

Aldi Suisse hat einen aktuellen Produktrückruf gestartet. Betroffen ist das vegane Fruchtgummi «Sour Fruit Mix» der Marke Sweet-Land. Der Rückruf erfolgt aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes und in Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde.

Aldi: Rückruf wegen möglicher Metallfragmente

Grund für den Rückruf sind mögliche Fremdkörper. Nach Angaben zum Produktrückruf besteht in einzelnen Fällen die Gefahr, dass sich Metallfragmente im Fruchtgummi befinden. Konsumentinnen und Konsumenten sollen das betroffene Produkt deshalb nicht mehr essen.

Vom Rückruf betroffen ist der «Sweet-Land Sour Fruit Mix» in der 180-Gramm-Packung mit der Artikelnummer 58539300. Lieferant des Produkts ist die Vidal Deutschland GmbH. Das Fruchtgummi kostete 1.49 Franken pro Packung.

Aldi hat das Produkt «Sweet-Land veganes Fruchtgummi Sorte Sour Fruit Mix» wegen Fremdkörper (Metallfragmente) zurückgerufen. Aldi/Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV

Rückgabe bei Aldi Suisse auch ohne Kaufbeleg

Das betroffene Fruchtgummi war in allen Filialen von Aldi Suisse erhältlich. Nach Bekanntwerden des Problems wurde der Verkauf gestoppt. Wer das Produkt bereits gekauft hat, kann es in einer Aldi-Suisse-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch dann zurückerstattet, wenn kein Kaufbeleg mehr vorhanden ist.