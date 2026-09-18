Panorama

In der Schweiz hat Coop in den vergangenen Wochen zwei Lebensmittel zurückgerufen. Hier gibt es die betroffenen Produkte im Überblick.

Coop hat seit Anfang August zwei Rückrufe veranlasst. Wer eines der betroffenen Produkte noch zu Hause hat, sollte genau prüfen, ob es sich um eine der zurückgerufenen Chargen handelt.

Coop-Rückruf: Salmonellen in Naturaplan Bio Crevetten nachgewiesen

Diese Crevetten werden aktuell bei Coop zurückgerufen. Coop

Coop hat am 10. September 2026 zwei Naturaplan-Bio-Crevetten-Produkte wegen möglicher Salmonellenbelastung zurückgerufen. Diese sollten nicht konsumiert werden, da eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Es handelt sich um Naturaplan Bio Crevetten Jumbo 120 g sowie Naturaplan Bio Crevetten Cocktail 150 g:

Naturaplan Bio Crevetten Jumbo 120 g

EAN-Code: 7611654532514

Artikel-Nummer: 4.084.735

Verkaufspreis: 7.95 Schweizer Franken

Verbrauchsdaten: 09.09.26 / 10.09.26 / 11.09.26 / 12.09.26 / 13.09.26 / 16.09.26 / 17.09.26

Chargennummern: 14127, 14120, 14124

Verkaufszeitraum: 28.08.26 bis 10.09.26