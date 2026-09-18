Coop hat seit Anfang August zwei Rückrufe veranlasst. Wer eines der betroffenen Produkte noch zu Hause hat, sollte genau prüfen, ob es sich um eine der zurückgerufenen Chargen handelt.
Coop-Rückruf: Salmonellen in Naturaplan Bio Crevetten nachgewiesen
Coop hat am 10. September 2026 zwei Naturaplan-Bio-Crevetten-Produkte wegen möglicher Salmonellenbelastung zurückgerufen. Diese sollten nicht konsumiert werden, da eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Es handelt sich um Naturaplan Bio Crevetten Jumbo 120 g sowie Naturaplan Bio Crevetten Cocktail 150 g:
Naturaplan Bio Crevetten Jumbo 120 g EAN-Code: 7611654532514 Artikel-Nummer: 4.084.735 Verkaufspreis: 7.95 Schweizer Franken Verbrauchsdaten: 09.09.26 / 10.09.26 / 11.09.26 / 12.09.26 / 13.09.26 / 16.09.26 / 17.09.26 Chargennummern: 14127, 14120, 14124 Verkaufszeitraum: 28.08.26 bis 10.09.26
Naturaplan Bio Crevetten Cocktail 150 gEAN-Code: 7610848960171Artikel-Nummer: 4.484.998Verkaufspreis: 7.50 Schweizer FrankenVerbrauchsdaten: 14.09.26 / 15.09.26 / 16.09.26 / 17.09.26 / 18.09.26 / 22.09.26Chargennummern: 14120, 14132Verkaufszeitraum: 30.08.26 bis 10.09.26
Die Crevetten wurden bei Coop, Coop City, Coop Pronto sowie auf Coop.ch verkauft und inzwischen für den Verkauf gesperrt.
Rückruf bei Coop: Spinat kann nicht deklarierte Allergene enthalten
Coop hatte zudem bereits am 7. August 2026 einen Rückruf für das tiefgekühlte Produkt «Naturaplan Bio Spinat gehackt, ungewürzt» in der 500-Gramm-Packung veranlasst. In einzelne Packungen wurde versehentlich Rahmspinat abgefüllt. Dadurch können Milch und Gluten enthalten sein, ohne dass dies auf der Verpackung entsprechend deklariert ist.
Betroffen ist ausschliesslich das Mindesthaltbarkeitsdatum 31. März 2028. Der Spinat wurde vom 15. April bis 7. August 2026 bei Coop-Supermärkten, Coop City, Jumbo und Coop.ch verkauft. Menschen mit einer Milch- oder Glutenallergie sollten den Spinat nicht konsumieren. Für Personen ohne entsprechende Allergien besteht laut Coop keine gesundheitliche Gefahr.
Was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun?
Wer eines der betroffenen Produkte noch zu Hause hat, sollte die jeweiligen Hinweise zum Rückruf beachten. Die Produkte können zurückgegeben werden. Coop erstattet den Kaufpreis.