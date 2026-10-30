Gleich zwei Produktrückrufe betreffen derzeit das Sortiment von Coop. Wie aus Mitteilungen vom 29. Oktober 2026 hervorgeht, wurden in verschiedenen Weichkäsesorten der Hersteller Eberle Spezialitäten AG und Strähl Käse AG Listerien nachgewiesen. Zudem ruft die Wander AG bei Coop seit dem 29. Oktober das Produkt Ovo Crunchy Ice Mini zurück, weil sich darin möglicherweise Holzstücke befinden. Die betroffenen Produkte wurden aus dem Verkauf genommen. Konsumentinnen und Konsumenten wird dringend davon abgeraten, sie zu verzehren.
Coop: Rückruf von Käse
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat seine bereits am 27. Oktober veröffentlichte Warnung vor belastetem Weichkäse ausgeweitet. Neben weiteren Produkten der Eberle Spezialitäten AG sind nun auch Weichkäsesorten der Strähl Käse AG vom Rückruf betroffen. Um diese sieben Käse-Produkte handelt es sich bei Coop:
Brie gefüllt mit Chili, 150 g: Artikelnummer 4.905.942, EAN 7611357013181, Chargen L145634 und L146147, Mindesthaltbarkeitsdaten 18.11.2026 und 23.11.2026.
Brie gefüllt mit Trüffel, 150 g: Artikelnummer 5.750.454, EAN 7611357010425, Chargen L145646, L146160 und L146435, Mindesthaltbarkeitsdaten 18.11.2026, 23.11.2026 und 25.11.2026.
Brie gefüllt mit Knoblauch, 150 g: Artikelnummer 6.084.139, EAN 7611357013938, Chargen L145635 und L146148, Mindesthaltbarkeitsdaten 18.11.2026 und 23.11.2026.
Brie gefüllt mit Wildkräutern, 150 g: Artikelnummer 6.084.140, EAN 7611357014195, Chargen L145642 und L146155, Mindesthaltbarkeitsdaten 18.11.2026 und 23.11.2026.
Brie Mini Rustico, 150 g: Artikelnummer 7.302.401, EAN 7611357016939, Chargen L145648 und L146163, Mindesthaltbarkeitsdaten 18.11.2026 und 23.11.2026.
Brie gefüllt mit Marroni, 150 g: Artikelnummer 5.661.119, EAN 7611357013822, Chargen L145645, L146159 und L146434, Mindesthaltbarkeitsdaten 18.11.2026, 23.11.2026 und 25.11.2026.
Die Produkte wurden in Coop-Supermärkten und Coop-City-Warenhäusern in den Regionen Bern, Nordwestschweiz, Zentralschweiz, Zürich und Ostschweiz sowie im Onlineshop verkauft.
Auch andere Detailhändler sind vom Rückruf betroffen. Dazu gehören verschiedene Migros-Genossenschaften, Volg und weitere Verkaufsstellen. Unter den bei anderen Detailhändlern zurückgerufenen Produkten befinden sich zudem Bonaparte Rahmweichkäse in mehreren Geschmacksrichtungen sowie Sandwichbrie.
Listerien können schwere Erkrankungen auslösen
Das Bakterium Listeria monocytogenes kann Magen-Darm-Erkrankungen und grippeähnliche Beschwerden verursachen. Besonders gefährdet sind Schwangere, Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere und gesundheitlich geschwächte Menschen. Bei ihnen sind auch schwere Krankheitsverläufe möglich.
Das BLV empfiehlt deshalb, die betroffenen Käsesorten nicht zu konsumieren. Wer bereits davon gegessen hat und unsicher ist, sollte ärztlichen Rat einholen. Die Hersteller haben die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf eingeleitet.
Rückrufaktion: Coop ruft auch Ovo Crunchy Ice Mini zurück
Neben dem Weichkäse ist ein weiteres Produkt von einem Rückruf betroffen: Die Wander AG nimmt die Aktionspackung Ovo Crunchy Ice Mini mit acht Glacestängeln à 60 Milliliter vorsorglich vom Markt.
Grund dafür sind mögliche Fremdkörper aus Holz, die sich im Produkt befinden könnten. Da dadurch eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, empfiehlt der Hersteller, die Glace nicht zu konsumieren.
Betroffen ist die Packung mit der Artikelnummer 7.143.208 und dem EAN-Code 7612100916742. Das Mindesthaltbarkeitsdatum lautet 11. September 2028.
Die Glace wurde zwischen dem 7. und 28. Oktober 2026 in Coop-Supermärkten, Coop-City-Warenhäusern und im Onlineshop angeboten. Der Aktionspreis betrug 9.95 Franken, während der reguläre Verkaufspreis bei 14.60 Franken lag.
Was Kundinnen und Kunden jetzt tun können
Betroffene Kundinnen und Kunden können die betroffenen Produkte in den Coop-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet, auch ohne Kassenbon.