Gleich zwei Produktrückrufe betreffen derzeit das Sortiment von Coop. Wie aus Mitteilungen vom 29. Oktober 2026 hervorgeht, wurden in verschiedenen Weichkäsesorten der Hersteller Eberle Spezialitäten AG und Strähl Käse AG Listerien nachgewiesen. Zudem ruft die Wander AG bei Coop seit dem 29. Oktober das Produkt Ovo Crunchy Ice Mini zurück, weil sich darin möglicherweise Holzstücke befinden. Die betroffenen Produkte wurden aus dem Verkauf genommen. Konsumentinnen und Konsumenten wird dringend davon abgeraten, sie zu verzehren.

Coop: Rückruf von Käse

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat seine bereits am 27. Oktober veröffentlichte Warnung vor belastetem Weichkäse ausgeweitet. Neben weiteren Produkten der Eberle Spezialitäten AG sind nun auch Weichkäsesorten der Strähl Käse AG vom Rückruf betroffen. Um diese sieben Käse-Produkte handelt es sich bei Coop: