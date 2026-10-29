Auf ihrer einwöchigen Kreuzfahrt ab Hamburg muss die AIDAperla ihre Route mehrfach ändern. Wegen starker Winde können mehrere geplante Häfen nicht angelaufen werden. Statt vier norwegischer Häfen stehen nur noch zwei auf dem Programm. Als Ersatz wurden Kristiansand und Skagen angelaufen.

AIDAperla: Verzögerung bei der Abfahrt

Schon der Start der Reise am 24. Oktober 2026 verzögerte sich wegen des stürmischen Wetters um rund eine Stunde und 45 Minuten. Auch der anschliessende Seetag auf der Nordsee wurde verkürzt. Das Schiff erreichte Kristiansand bereits am Sonntagabend und blieb dort über Nacht. Der für Montag vorgesehene Halt in Eidfjord entfiel. Bergen konnte am Dienstag hingegen wie geplant angelaufen werden.

Weiterer Hafen fällt wegen starken Windes aus

Am Mittwoch, 28. Oktober, musste die AIDAperla auch auf den Besuch in Ålesund verzichten. Wegen der Wetterprognosen wurde der ursprünglich für Donnerstag vorgesehene Aufenthalt in Stavanger um einen Tag vorgezogen. Statt Ålesund hat das Schiff am Donnerstag im dänischen Skagen angelegt. Die Abfahrt ist für 20 Uhr vorgesehen. Solche Änderungen sind bei schwierigen Wetterbedingungen notwendig, wenn Wind, Strömungen oder hoher Seegang sichere Hafenmanöver verhindern.

Wann kehrt die AIDAperla nach Hamburg zurück?

Die Rückkehr nach Hamburg ist weiterhin für Samstag, 31. Oktober, geplant. Um 8 Uhr soll das Schiff am Cruise Center Steinwerder festmachen. Bereits um 17 Uhr soll die AIDAperla zur nächsten Kreuzfahrt aufbrechen. Die fünftägige Schlager-Kreuzfahrt führt nach Zeebrügge in Belgien und Rotterdam in den Niederlanden. Ab dem 5. November geht es für die AIDAperla über den Atlantik in die Karibik, wo sie den Winter verbringen wird.