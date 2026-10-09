Panorama

Zwei Jahre nach ihrem Rückzug vom Tourneeleben kündigen Aerosmith überraschend neue Konzerte an. Doch für Fans in der Schweiz gibt es eine Einschränkung.

Aerosmith kehren auf die Konzertbühne zurück. Am 29. Oktober und 1. November 2026 tritt die US-Rockband um Sänger Steven Tyler im Hollywood Bowl in Los Angeles auf. Die beiden Shows stehen unter dem Motto «California, Dream On: Aerosmith & Friends». Nach dem angekündigten Tournee-Aus im August 2024 kommt die Rückkehr unerwartet. Auf eine neue Welttournee dürfen die Fans allerdings vorerst nicht hoffen.

Aerosmith: Neue Konzerte, aber keine Tour

Die Auftritte in Kalifornien sind als exklusive Sonderkonzerte angekündigt. Weitere Termine stehen bislang nicht fest. Wer Aerosmith bei einer der beiden Shows live erleben möchte, muss deshalb nach Los Angeles reisen. Konzerte in der Schweiz oder anderen europäischen Ländern wurden bisher nicht angekündigt.

Für die beiden Abende hat die Band zahlreiche bekannte Musiker eingeladen. Unter anderem sind Guns N’ Roses, Billy Idol, Tom Morello von Rage Against the Machine, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers sowie Sammy Hagar angekündigt. Auch die Hip-Hop-Pioniere Run-D.M.C. gehören zum Aufgebot. Mit ihnen landeten Aerosmith 1986 durch die gemeinsame Neuaufnahme von «Walk This Way» einen Welthit. Die Besetzung soll sich an den beiden Abenden unterscheiden. Weitere Überraschungsgäste sind angekündigt.

Schwere Verletzung zwang Steven Tyler zum Tournee-Abbruch

Hinter dem Rückzug der Band stehen gesundheitliche Probleme ihres Frontmanns. Steven Tyler hatte sich im September 2023 während eines Konzerts eine schwere Kehlkopfverletzung zugezogen. Die anschliessenden Stimmprobleme führten zunächst zur Unterbrechung der Abschiedstournee «Peace Out».