Panorama

Trauer um den als SkylineTV bekannten Streamer Adam Wolke: Er wurde 36 Jahre alt. Sein langjähriger Freund Knossi hat die Nachricht öffentlich gemacht.

Wie BILD berichtet, bestätigte Wolkes Management am Dienstag den Tod des Streamers. Knossi hat sich bereits in den sozialen Medien geäussert. Auch Schradin hat Stellung genommen und bittet um Respekt und Privatsphäre für die Familie.

Was ist zur Todesursache bekannt?

Nach der von BILD wiedergegebenen Instagram-Mitteilung erlitt Wolke eine schwere Hirnblutung infolge eines geplatzten Aneurysmas. Knossi erklärte, seinen Freund bis zuletzt begleitet zu haben.

Als SkylineTV nahm er Zuschauer mit nach draussen

Wolke machte sich mit Livestreams ausserhalb des Studios einen Namen. Unter dem Namen «SkylineTV LIVE» nahm er sein Publikum auf Stadtrundgänge, Reisen und Veranstaltungen mit. Die Zuschauer konnten das Geschehen über den Chat mitverfolgen und mitgestalten.

Bereits 2017 berichtete der «Südkurier» über einen vierstündigen Livestream aus Konstanz, bei dem Wolke mit Kamera und Technik durch die Stadt zog.

Auch bei Knossis «Big Brother» war er dabei