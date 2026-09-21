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Am 27. September stimmt die Schweiz über zwei Initiativen ab. Doch beim Ausfüllen und Verschicken der Unterlagen können Fehler passieren. Diese fünf Punkte solltest du beachten.

Am Sonntag, 27. September 2026, entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten über die Neutralitätsinitiative und die Ernährungsinitiative. In Graubünden steht zusätzlich die kantonale Vorlage zum Stimmrechtsalter 16 auf dem Programm. Wer seine Stimme brieflich abgibt, sollte die Unterlagen sorgfältig ausfüllen und rechtzeitig zurückschicken.

1. Du vergisst, den Stimmrechtsausweis zu unterschreiben

Ein häufiger Fehler bei der brieflichen Stimmabgabe ist die fehlende Unterschrift auf dem Stimmrechtsausweis.

Im Kanton Zürich muss der Stimmrechtsausweis unterschrieben und zusammen mit dem Stimmzettelcouvert in das Antwortcouvert gelegt werden. Fehlt die Unterschrift, ist die briefliche Stimmabgabe ungültig. Auch die Stadt Bern schreibt eine Unterschrift vor.

Allerdings gelten nicht überall dieselben Vorgaben. Deshalb sollten Stimmberechtigte die Anleitung auf ihren eigenen Abstimmungsunterlagen beachten.

Wichtig: Prüfe vor dem Verschliessen des Antwortcouverts, ob dein Stimmrechtsausweis unterschrieben werden muss.

2. Du legst den Stimmrechtsausweis nicht ins Couvert

Der ausgefüllte Stimmzettel allein reicht für eine briefliche Stimmabgabe nicht aus. Auch der Stimmrechtsausweis muss gemäss den jeweiligen kantonalen Vorgaben mitgeschickt werden.

Wie wichtig das ist, zeigt ein Beispiel aus Basel-Stadt: Die Staatskanzlei wies bereits 2019 ausdrücklich darauf hin, dass briefliche Stimmen ohne den erforderlichen Stimmrechtsausweis nicht gezählt werden können.

In Zürich gehört der unterschriebene Stimmrechtsausweis zusammen mit dem verschlossenen Stimmzettelcouvert in das Antwortcouvert. Dabei muss die Adresse der Gemeinde im Sichtfenster lesbar sein. Wer seine Stimme persönlich an der Urne abgibt, muss dagegen die dafür vorgesehenen Anweisungen beachten. Die Unterlagen müssen nicht zwingend gleich verpackt werden wie bei der brieflichen Stimmabgabe.