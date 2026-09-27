Panorama

Die Schweiz stimmt heute über die Neutralitätsinitiative und die Ernährungsinitiative ab. Ab wann werden erste offizielle Resultate veröffentlicht?

Am heutigen Sonntag, 27. September 2026, entscheidet die Schweizer Stimmbevölkerung über zwei eidgenössische Volksinitiativen. Zur Abstimmung stehen die Neutralitätsinitiative sowie die Ernährungsinitiative.

Abstimmung heute am 27. September 2026: Wann gibt es Resultate?

Das offizielle Abstimmungsdashboard des Bundes veröffentlicht die Ergebnisse der eidgenössischen Abstimmung ab 12 Uhr und aktualisiert sie anschliessend laufend hier auf dieser Webseite. Zu Beginn handelt es sich noch nicht um das vollständige Endergebnis, da die Resultate der Gemeinden und Kantone nach und nach eintreffen.

Neutralitätsinitiative und Ernährungsinitiative

Bei der ersten Vorlage handelt es sich um die Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)». Sie verlangt unter anderem, die immerwährende und bewaffnete Neutralität ausdrücklich in der Bundesverfassung festzuschreiben. Zudem soll die Schweiz grundsätzlich keine Sanktionen gegen kriegführende Staaten ergreifen. Ausgenommen wären Sanktionen der Vereinten Nationen (UNO) sowie Massnahmen, mit denen verhindert werden soll, dass Sanktionen über die Schweiz umgangen werden. Weitere Informationen dazu gibt es unter anderem hier beim Bundesrat.

Die zweite Vorlage ist die Volksinitiative «Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser». Sie verlangt unter anderem einen Netto-Selbstversorgungsgrad von mindestens 70 Prozent, um weniger abhängig vom Ausland zu werden. Dazu soll eine stärker auf pflanzlichen Lebensmitteln basierende Ernährungsweise gefördert und die Land- und Ernährungswirtschaft entsprechend ausgerichtet werden. Gleichzeitig sieht die Initiative Vorgaben zum Schutz von Grundwasser, Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität vor.