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SWISS führt kostenloses Internet von Starlink ein. Für die Nutzung gelten allerdings klare Regeln.

SWISS setzt am 28. September 2026 ihren ersten Airbus A320neo mit Starlink im Linienbetrieb ein. Passagiere können sich bereits beim Boarding mit dem WLAN verbinden und bis zur Ankunft online bleiben. Voraussetzung für die kostenlose Nutzung ist die Anmeldung mit einer Travel ID oder einer Miles-&-More-Servicekartennummer.

SWISS: Das können Passagiere mit Starlink machen

Nachrichten verschicken, Fotos teilen oder verschiedene Onlinedienste nutzen: Dafür können Passagiere die neue Internetverbindung verwenden. Auch der Zugang zu Cloud-Anwendungen oder Firmennetzwerken soll zuverlässiger funktionieren.

Die Daten laufen über mehrere WLAN-Zugangspunkte in der Kabine zu zwei flachen Antennen auf dem Flugzeugrumpf. Diese stellen die Verbindung zu den Starlink-Satelliten her. Von dort gelangen die Daten direkt oder über weitere Satelliten zu einer Bodenstation und ins Internet.

Starlink nutzt Satelliten in einem niedrigen Erdorbit. Sie bewegen sich in einer Höhe von rund 330 bis 550 Kilometern. Zum Vergleich: Geostationäre Satelliten, die bei bisherigen Systemen teilweise zum Einsatz kommen, befinden sich rund 36'000 Kilometer über der Erde. Dadurch müssen die Daten einen deutlich kürzeren Weg zurücklegen.

Diese Anwendungen bleiben verboten

Die schnellere Verbindung hebt die Regeln in der Kabine nicht auf. Sprach- und Videoanrufe sind während des Fluges weiterhin untersagt. Dasselbe gilt für aktives Livestreaming.

Wer Videos schaut oder Audioinhalte hört, muss Kopfhörer verwenden und auf die Durchsagen der Crew achten. Wer Fotos oder Videos aus dem Flugzeug teilt, soll zudem die Privatsphäre anderer Passagiere und der Besatzung respektieren.

Bis Ende 2029 soll die ganze SWISS-Flotte Starlink haben.